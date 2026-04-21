«Καταρχήν, να ευχηθούμε το παιδί να έχει ταχεία ανάρρωση, να επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα αυτή τη στιγμή, που ενδιαφέρει και εμάς και όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί όλοι», ανέφερε αρχικά ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, αναφερόμενος στον σοβαρό τραυματισμό της 13χρονης που έπεσε από μπλακόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Ο ίδιος μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου, ανέφερε: «Με επικοινωνία που είχα χθες το βράδυ με τους γονείς και με συγγενικά πρόσωπα, βλέπουμε ότι προσπαθεί το παιδί και πιστεύουμε και θέλουμε να τα καταφέρει. Αυτό είναι το ζητούμενο».

«Έχουμε ξεκινήσει τη διερεύνηση του θέματος, διότι και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά να είναι σε ασφαλή χώρο και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση».

«Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμεσα η σχολική νοσηλεύτρια -έχουμε τοποθετήσει σχολικούς νοσηλευτές στο 80% περίπου των σχολικών μονάδων, τα υπόλοιπα καλύπτονται από διπλανές σχολικές μονάδες- έσπευσε αμέσως. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε το παιδί άμεσα με το ΕΚΑΒ, γιατί και το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε αμέσως στην επικοινωνία που είχαμε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Η υπουργός Παιδείας πήγε δύο φορές και χθες και σήμερα και επίσης έχουμε βάλει ψυχολογική υποστήριξη για τα υπόλοιπα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς. Αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις οι δικές μας. Ωστόσο, βεβαίως διερευνούμε το θέμα, διότι πρέπει να διερευνηθεί, να δούμε ακριβώς τις αιτίες που οδήγησαν το παιδί να πέσει από εκεί», σημείωσε ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης.