Για χειραγώγηση της οικογένειας του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα από την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε μετά την εγχείρηση που είχε κάνει, έκανε λόγο μία από τις κόρες του και συγκεκριμένα η Τζανίνα.

Η δίκη για τον θάνατο του Αργεντίνου θρύλου του ποδοσφαίρου συνεχίζεται, με επτά άτομα (γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές) να είναι στο εδώλιο των κατηγορουμένων για ενδεχόμενη ευθύνη.

Η 36χρονη Τζανίνα Μαραντόνα, μία από τις κόρες του «Ντιεγκίτο», έβαλε στο στόχαστρο τρεις εξ αυτών, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, κάνοντας λόγο για χειραγώγηση της οικογένειας.

«Η χειραγώγηση ήταν πλήρης και φρικτή, νιώθω σαν ανόητη. Εμπιστεύτηκα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν και να αφήσουν τον γιο μου χωρίς παππού», είπε η κόρη του Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 60 ετών τον Νοέμβριο του 2020.