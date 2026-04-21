Από ένα αφανές υπόγειο πολυκατοικίας στο Κίεβο, η Ουκρανία στήνει το νέο της μυστικό όπλο: χειριστές drone που καταρρίπτουν ρωσικά Shahed χωρίς να πλησιάζουν ποτέ το μέτωπο. Η νέα γενιά ουκρανικών UAV, όπως το «Bagnet» της εταιρείας Tenebris, απογειώνεται από κιβώτια κοντά στην πορεία των εχθρικών drones και κατευθύνεται αυτόνομα προς τον στόχο.

Με τη βοήθεια λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που «κλειδώνει» το Shahed στην οθόνη, ο Ουκρανός χειριστής βλέπει απλώς την εικόνα να χάνεται, σημάδι ότι το εχθρικό drone έχει μόλις ανατιναχθεί στον αέρα.

Πώς η Ουκρανία κάνει τα drone «ασπίδα» και «σπαθί»

Η Ουκρανία έχει τεράστια έλλειψη σε κλασικούς πυραύλους αεράμυνας, αλλά οι διοικητές της αναφέρουν ότι έως και 70% των ρωσικών drones γύρω από το Κίεβο καταρρίπτονται πλέον από ουκρανικά UAV–αναχαιτιστές. Το πρώτο κύμα αυτών των συστημάτων βασιζόταν σε ραδιοσυχνότητες και περιορισμένη αυτονομία, με αποτέλεσμα οι χειριστές να βρίσκονται κοντά στο πεδίο και να γίνονται στόχος ρωσικών πληγμάτων. Η μετάβαση σε ασφαλείς, διαδικτυακές συνδέσεις, πολλές φορές μέσω Starlink, επιτρέπει πλέον σε λίγες, ιδιαίτερα έμπειρες ομάδες στην Ουκραία να ελέγχουν drone από αποστάσεις 200, 500 ή και 2.000 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, άλλες ουκρανικές εταιρείες όπως η Wild Hornets, με το «Sting» drone, δοκιμάζουν αναχαιτίσεις όπου ο χειριστής βρίσκεται σε ξενοδοχείο 500 χιλιόμετρα μακριά ή ακόμη και εκτός χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία μπορεί να προστατεύει κρίσιμες υποδομές, πόλεις και μετόπισθεν, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο για τα πληρώματα και δίνοντας λύση στην οξεία κρίση ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα, το Κίεβο στήνει ειδικές μονάδες για «κυνήγι» ρώσων χειριστών drone, μεταφέροντας τον πόλεμο των UAV και στην πλευρά του ανθρώπινου παράγοντα.

Drone της Ουκρανίας: από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

Η τεχνογνωσία της Ουκρανίας στα drone δεν μένει εντός συνόρων, αλλά εξάγεται ήδη σε συμμάχους, από την Ευρώπη μέχρι τον Περσικό Κόλπο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει στείλει περίπου 200 ειδικούς στη Μέση Ανατολή, όπου ουκρανικά συστήματα αναχαίτισης φέρονται να κατέστρεψαν ιρανικά Shahed που στόχευαν αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους. Ο σύμβουλός του για τη βιομηχανική στρατηγική, Ολεξάντρ Καμιζίν, δηλώνει πλέον ότι «η απόσταση δεν είναι πια περιορισμός» και ότι η Ουκρανία χτίζει ένα σύστημα άμυνας ικανό να προστατεύει συμμάχους πολύ πέρα από τα σύνορά της, σύμφωνα με τους Financial Times.

Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο, ουκρανοί αξιωματικοί και αναλυτές επιμένουν ότι τα drone είναι μόνο ένα επίπεδο σε μια «πολυεπίπεδη» αεράμυνα. Τα φθηνά αναχαιτιστικά UAV, τα πολυβόλα, η αντιαεροπορική πυροβολαρχία και ο ηλεκτρονικός πόλεμος απορροφούν τον όγκο των επιθέσεων, ενώ τα ακριβότερα συστήματα –μαχητικά και πύραυλοι τύπου Patriot– αναλαμβάνουν ό,τι καταφέρει να διαφύγει. Στόχος του Κιέβου είναι να καταστήσει τη χρήση των drone τόσο απλή, ώστε να μην απαιτούνται μήνες εκπαίδευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζική, βιομηχανική κλίμακα άμυνας στον ουρανό.