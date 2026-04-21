Συγκρατημένες οι κινήσεις των επενδυτών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει με οριακή άνοδο, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.260,67 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.272,75 μονάδες (+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 2.254,83 μονάδες (-0,22%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 183,46 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.222.553 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,41%), της Motor Oil (+2,40%), της ΕΥΔΑΠ (+1,94%), των ΕΛΠΕ (+1,87%), της Elvalhalcor (+1,62%) και της Τιτάν (+1,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,45%), Jumbo (-1,63%), Metlen (-1,62%) και της Σαράντης (-0,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.665.392 και 4.123.508 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 44 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.