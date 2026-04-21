Μέσα από την οθόνη του κινητού του τηλεφώνου είδε ο 19χρονος κυνηγός Κάρσον Μπέντερ τον κίνδυνο να τον πλησιάζει, την ώρα που ο ίδιος περίμενε υπομονετικά σε μια εξόρμηση για κυνήγι γαλοπούλας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιωτική έκταση κοντά στη Νεκούσα του Ουισκόνσιν, όταν ένας ερυθρός λύγκας έκανε την εμφάνισή του πίσω από τον νεαρό, ο οποίος καθόταν στη βάση ενός δέντρου.

Το χρονικό της επίθεσης και η αντίδραση του 19χρονου

Ο Μπέντερ είχε προετοιμάσει το σημείο με ομοιώματα, περιμένοντας τα πουλιά να πλησιάσουν. Η παρουσία των θηραμάτων ήταν ήδη αισθητή, όπως εξήγησε ο ίδιος στην εφημερίδα Milwaukee Sentinel: «Άκουγα γουργουρίσματα από διάφορες κατευθύνσεις και τα πουλιά είχαν εμφανιστεί στο χωράφι και προχωρούσαν προς το μέρος μου».

Ωστόσο, η ηρεμία διακόπηκε όταν ένιωσε μια κίνηση πίσω από την πλάτη του. Θέλοντας να αποφύγει οποιαδήποτε απότομη κίνηση που θα έδιωχνε τις γαλοπούλες, χρησιμοποίησε την κάμερα του τηλεφώνου του για να ελέγξει τι συμβαίνει πίσω του.

«Έστρεψα την κάμερα του κινητού και η αγριόγατα με κοιτούσε. Σκέφτηκα: “Ωχ, όχι”», δήλωσε ο νεαρός περιγράφοντας τη στιγμή που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το άγριο ζώο.

Η συμπλοκή και η κατάσταση της υγείας του

Το αρπακτικό, το βάρος του οποίου υπολογίζεται στα 11 κιλά, δεν πτοήθηκε από την ανθρώπινη παρουσία. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα παρατήρησης, ο λύγκας επιτέθηκε στον 19χρονο, δαγκώνοντάς τον στο χέρι. Ο Μπέντερ αντέδρασε αστραπιαία, καταφέρνοντας να απωθήσει το ζώο, το οποίο τράπηκε σε φυγή προς το δάσος.

Παρά την ένταση της στιγμής, ο νεαρός αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία και χιούμορ. Σε ανάρτησή του στο Instagram, όπου μοιράστηκε την εμπειρία του, έγραψε: «Ανακάλυψα ότι είμαι καλός στο να προσελκύω γάτες και γαλοπούλες! Τρία λεπτά αργότερα, έχασα ένα πουλί σε απόσταση 35 μέτρων και μετά πήγα στο ιατρείο. Μόνο μερικές γρατσουνιές στον ώμο».