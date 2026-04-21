Με μόλις οκτώ παίκτες, όπως συνέβη και στα άλλα παιχνίδια της το τελευταίο διάστημα, θα αντιμετωπίσει η Μονακό τον Παναθηναϊκό στα Play In της Euroleague.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο Telecom Center Athens με έπαθλο την πρόκριση στα play off μέσω της 7ης θέσης, πράγμα που σημαίνει πως όποια νικήσει θα κοντραριστεί, χωρίς πλεονέκτημα έδρας, με τη Βαλένθια.

Οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν εδώ και μήνες σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να αποχωρήσει και στη συνέχεια έφυγαν και κάποιοι παίκτες, με αποτέλεσμα να είναι μόλις οκτώ πλέον οι διαθέσιμοι για τους αγώνες της Euroleague.

Πρόκειται για τους Μάικ Τζέιμς, Ματ Στράζελ, Έλι Οκόμπο, Γιουάν Μπεγκαρίν, Άλφα Ντιάλο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Κεβάριους Χέιζ και Ντάνιελ Τάις, με τους Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ να παραμένουν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών.