Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μονακό (21/4, 21:00) με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στα play off της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός 12άδας τον Μάριους Γκριγκόνις και τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ o Αλέξανδρος Σαμουντούροβ δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος.

Έτσι όπως τα… κατάφεραν οι «πράσινοι», τερματίζοντας στην 7η θέση της κανονικής περιόδου, θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία των play in για να πάνε στα play off και αυτό που χρειάζεται να κάνουν είναι να νικήσουν τους Μονεγάσκους.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το «τριφύλλι» θα συναντηθεί, με μειονέκτημα έδρας φυσικά, με τη Βαλένθια στα play off για την πρόκριση στο Final Four, ενώ αν ηττηθεί από τη Μονακό θα διεκδικήσει την είσοδο στα play off κόντρα σε Μπαρτσελόνα ή Ερυθρό Αστέρα, με τον Ολυμπιακό να περιμένει.

Στη 12άδα του Παναθηναϊκού είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.