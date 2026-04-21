Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», την ποδοσφαιρική έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, με 80.000 θεατές στις εξέδρες θα γίνει η πρεμιέρα του EuroBasket 2029, όπως τόνισε η πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, Ελίσα Αγκιλάρ.

Η Αγκιλάρ είχε πει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι υπάρχουν σκέψεις να χρησιμοποιηθεί το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ένας από τους… ναούς του ποδοσφαίρου, για την πρεμιέρα του EuroBasket 2029 και τώρα εμφανίστηκε σίγουρη πως αυτό θα γίνει.

«Ο αγώνας της πρεμιέρας θα διεξαχθεί μπροστά σε 80.000 κόσμο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στη διοργάνωση. Αυτό θα βοηθήσει το μπάσκετ να κάνει ένα βήμα μπροστά και να καταλάβει τη θέση που του αξίζει. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 25.000.000 ευρώ, με αναπτυξιακή πορεία έως το 2029 και αντίκτυπο πέρα από το ίδιο το τουρνουά», είπε αρχικά η πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης και συνέχισε.

«Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στη Λετονία, μαζί με τον Σέρτζιο Σκαριόλο και τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, πείσαμε τη FIBA ότι μπορούμε να διοργανώσουμε αυτό το τουρνουά. Όταν λέμε ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, το εννοούμε, γιατί θα διεξαχθεί σε μια περιοχή που ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό. Θα ανεβάσουμε το μπάσκετ σε ένα υψηλότερο επίπεδο.

Η ιδέα μας ήταν να τοποθετήσουμε τη Μαδρίτη και την Ισπανία στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για το μέλλον του αθλήματος. Αυτό είναι ένα μήνυμα που βρήκε απήχηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα υπάρξει ανάπτυξη που θα καταστήσει τη Μαδρίτη μία από τις πιο ελκυστικές πόλεις».