Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έχει αρχίσει και στον ΟΦΗ φρόντισαν με μία ανάρτηση στα social media να δείξουν τι κλίμα επικρατεί στην Κρήτη και πόσο χάρηκε ένας μικρός φίλος της ομάδας με την έκπληξη που του έκανε ο πατέρας του.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι Κρητικοί θα είναι στον τελικό, έχοντας ηττηθεί πέρυσι από τον Ολυμπιακό με 2-0 στο ΟΑΚΑ. Αυτή τη φορά ο αντίπαλος θα είναι ο ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το Σάββατο (25/4), με τους οπαδούς να έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους.

Στις εξέδρες του γηπέδου θα είναι για λογαριασμό του ΟΦΗ και ο μικρός Γιαννάκης, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του βίντεο που ανέβασε στα social media η ΠΑΕ και το οποίο τον δείχνει να δακρύζει από χαρά όταν έμαθε ότι ο πατέρας του εξασφάλισε εισιτήρια για το παιχνίδι.

«Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… «Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικό; Τόσο σημαντικό είναι»; Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό!», ανέφερε το μήνυμα της ΠΑΕ ΟΦΗ.