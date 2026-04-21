Ο Άρης θα υποδεχθεί το Σάββατο (25/4) τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League και στο Αλεξάνδρειο θα βρίσκεται και ο Ρίτσαρντ Σιάο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον αδερφό του, Θανάση.

Το παιχνίδι έχει μετατραπεί σε «τελικό» για την ομάδα της Νέας Σμύρνης καθώς θέλει νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων στα άλλα ματς για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Οι «κίτρινοι», από την άλλη πλευρά, δεν έχουν τέτοια προβλήματα και προετοιμάζονται για το παιχνίδι, γνωρίζοντας πως στο γήπεδο θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και μάλιστα με εκλεκτή παρέα.

Ο Σιάο θα είναι στο Αλεξάνδρειο και εκεί θα βρίσκονται και οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς η σεζόν ολοκληρώθηκε ήδη για τους Μιλγουόκι Μπακς. Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά σε δράση τον αδερφό τους, Κώστα Αντετοκούνμπο.