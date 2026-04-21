Το Πακιστάν φιλοξενεί τις κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, παρότι δεν αναγνωρίζει διπλωματικά το Ισραήλ και κουβαλά τη δική του πυρηνική «σκιά» από το παρελθόν. Η Ισλαμαμπάντ βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής χάρη σε μια στοχευμένη καμπάνια προσέγγισης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην πρώτη του θητεία κατηγορούσε τη χώρα για «ψέματα και δόλο» απέναντι στις ΗΠΑ. Μέσα σε λίγους μήνες, η πακιστανική ηγεσία επένδυσε σε συμφωνίες-βιτρίνα, δημόσιους επαίνους προς τον Αμερικανό πρόεδρο και μια εικόνα «αξιόπιστου πυρηνικού μεσολαβητή» στη Μέση Ανατολή.

Η στρατηγική αυτή, όπως παραδέχονται και Πακιστανοί αξιωματούχοι, στηρίχθηκε στην ανάγνωση του «στυλ Τραμπ» ως βαθιά συναλλακτικού: η χώρα προσέφερε «τρία C», κρυπτονομίσματα, κρίσιμα ορυκτά και αντιτρομοκρατική συνεργασία, για να κερδίσει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Στα πρώτα βήματα της δεύτερης θητείας του Τραμπ, το Πακιστάν εντόπισε έναν από τους υπεύθυνους για τη φονική επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στην Καμπούλ, υπέγραψε συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά με την Ουάσιγκτον και αργότερα έκλεισε deal με εταιρεία συνδεδεμένη με το κρυπτο-επιχειρηματικό δίκτυο της οικογένειας Τραμπ. Παράλληλα, η πακιστανική κυβέρνηση ευχαριστούσε δημοσίως τον Τραμπ για τον ρόλο του σε κατάπαυση του πυρός με την Ινδία, πρότεινε το όνομά του για Νόμπελ Ειρήνης και εντάχθηκε στο «Board of Peace» του Αμερικανού προέδρου.

Πακιστάν: Ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ και η διπλωματία ισχύος

Η προσωπική χημεία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πακιστάν σφραγίστηκε όταν ο Τραμπ άρχισε να αποκαλεί τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού και αρχιστράτηγο Ασίμ Μουνίρ «αγαπημένο field marshal». Για την ηγεσία στην Ισλαμαμπάντ, το κλειδί ήταν να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη και των δύο βασικών αντιπάλων, των ΗΠΑ και του Ιράν, ώστε να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας χωρίς να χρειάζεται να συνομιλεί απευθείας με το Ισραήλ. Όπως σημειώνουν Πακιστανοί αναλυτές, το σκεπτικό είναι ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία με την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ θα πιέσει το Ισραήλ να την αποδεχθεί, αντιμετωπίζοντας το εβραϊκό κράτος ως «προέκταση» της αμερικανικής ισχύος.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στο Πακιστάν έχουν αγκαλιάσει αυτή τη νέα διεθνή εικόνα με σχεδόν ευφορικό τόνο. Τηλεοπτικά πάνελ μιλούν για «ζωντανή διπλωματία» και «εντυπωσιακά επιτεύγματα», λέγοντας ότι κανείς δεν θα φανταζόταν πως μια ανάρτηση του Πακιστανού πρωθυπουργού στο X θα αναδημοσιευόταν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Έμπειρη διπλωμάτης, όπως η Μαλίχα Λόντι, αναγνωρίζει ότι είναι μια «στιγμή εθνικής υπερηφάνειας» που αναβαθμίζει την εικόνα της χώρας, αλλά προειδοποιεί ότι η πραγματική δοκιμασία είναι αν αυτή η γεωπολιτική υπεραξία θα μετουσιωθεί σε λύσεις για τα χρόνια οικονομικά προβλήματα.

Πακιστάν: Οικονομία στα όρια, κοινωνία σε ασφυξία

Πίσω από τα φώτα των κάμερων, το Πακιστάν βυθίζεται σε μια πολύπλευρη κρίση: η ρουπία καταρρέει, το κόστος ζωής εκτοξεύεται και η χώρα στηρίζεται σε διαδοχικές διασώσεις από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχοντας προηγουμένως καταφύγει επανειλημμένα στο ΔΝΤ. Τους τελευταίους μήνες, η Ισλαμαμπάντ έφτασε δύο φορές στα πρόθυρα γενικευμένης σύγκρουσης με γειτονικά κράτη, την Ινδία και το Αφγανιστάν, ενώ η ένταση με τους Ταλιμπάν τροφοδοτεί ένα διαρκώς εύφλεκτο περιβάλλον ασφάλειας.

Ο πόλεμος στο Ιράν επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση: πάνω από το 90% των εισαγωγών καυσίμων του Πακιστάν διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ και το σχεδόν πλήρες κλείσιμό τους από ιρανικές δυνάμεις έχει οδηγήσει σε άλμα τιμών καυσίμων και μαγείρου αερίου, με την κυβέρνηση να αντλεί από τα αποθέματά της. Η κοινωνική ένταση φούντωσε μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, όταν ταραχές σε διάφορες περιοχές του Πακιστάν άφησαν 22 νεκρούς και 120 τραυματίες, ενώ όχλος στην Καράτσι επιχείρησε να εισβάλει στο αμερικανικό προξενείο. Σε μια απλή λαϊκή καντίνα στο κέντρο της Ισλαμαμπάντ, λίγα χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο των διαπραγματεύσεων, εργαζόμενοι περιγράφουν την τιμή της βενζίνης και του αερίου ως «πόνο πέρα από τη φαντασία», σημειώνοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας για τις συνομιλίες και τα λουκέτα στα μαγαζιά «είναι το τελευταίο καρφί» στα ήδη διογκωμένα βάρη τους, σύμφωνα με τη Washington Post.

Παρά τις θερμές σχέσεις με τον Τραμπ, ειδικοί όπως ο πρώην σύμβουλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζόσουα Γουάιτ, θεωρούν ότι η ηγεσία στο Πακιστάν δεν αξιοποιεί αυτή την πρόσβαση για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά για να «μπαλώνει» δομικά προβλήματα με χρήματα πλουσιότερων χωρών. Ο Γουάιτ αμφισβητεί αν η συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά θα υλοποιηθεί, ενώ χαρακτηρίζει τις crypto-συμφωνίες ως «καπνό και καθρέφτες».

Άλλοι επικριτές βλέπουν την εξωστρεφή γεωπολιτική δραστηριοποίηση του Πακιστάν ως εργαλείο εσωτερικής εδραίωσης της εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι ο στρατηγός Μουνίρ και η πολιτική ηγεσία χρησιμοποιούν το διεθνές προφίλ της χώρας για να αποσπάσουν την προσοχή από τους αντιπάλους τους και όχι επειδή «ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη στο Ιράν».