H αδελφή της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα, μίλησε στο Live News στο Mega και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να μιλήσει, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας», ήταν τα λόγια της αδελφής της Μυρτώς.

Πρόσθεσε μάλιστα πως με αυτό τον τρόπο θα «ξεβρωμίσουμε την κοινωνία μας». «Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», είπε ακόμη.

Η αδελφή της 19χρονης κοπέλας δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία».

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν περιγράψει τα γεγονότα από τη δική τους οπτική γωνία. Οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς συνεχίζονται με τον πατέρα της αδικοχαμένης κοπέλας να επαναλαμβάνει τις τελευταίες μέρες, πως ακόμα δεν έχει φανεί όλη αλήθεια για τις συνθήκες που οδήγησαν την κόρη του στον θάνατο.