Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Κεφαλονιά την Τρίτη του Πάσχα έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, φέρνοντας στο φως όχι μόνο την απώλεια ενός ανθρώπου σε νεαρή ηλικία, αλλά και τον αβάσταχτο πόνο μιας οικογένειας που ζητά δικαίωση.

Ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης Μυρτώς μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και ξεσπά για όσα ακούγονται για την κόρη του, λέγοντας πως πρέπει να σταματήσει η λάσπη που ρίχνουν στο πρόσωπο του παιδιού του.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Πρέπει να σταματήσει η λάσπη που πέφτει στο πρόσωπο του παιδιού μου, για ένα παιδάκι που το δολοφονήσανε, 18 ετών, και πρέπει να απολογούμαι εγώ και όχι αυτοί; Ποια δικαιοσύνη υπάρχει; Δεν το έστειλα στην Αθήνα, γιατί φοβόμουνα την εγκληματικότητα. Πού να φανταστώ 150 μέτρα από το σπίτι μου ότι υπάρχει τέτοια οργανωμένη, με την παραμικρή λεπτομέρεια, μελετημένη, με όλα τα σχέδια, δεν περιγράφεται, είμαι 82 χρονών, ναυτικός, έχω γυρίσει τον κόσμο, τέτοιο πράγμα δεν το συνάντησα. Ζητάω συγγνώμη από το παιδί μου, ενώ το καθοδηγούσα, δεν μπορούσα να καταλάβω τέτοιο πράγμα, 150 μέτρα μακριά από το σπίτι μου να σπαρταράει, όπως το ομολογούνε και οι ίδιοι, και το κατεβάσανε λες και κατεβάζουν σκουπίδια, και το πετάξανε, όχι στον δρόμο, γιατί θα το έβρισκα και θα ζούσε, αλλά πίσω από μια παιδική χαρά, να μην φαίνεται και μου λένε κάνανε προσπάθεια να βοηθήσουν;… Έφυγε αβοήθητο το παιδί μου».

Τρεις ημέρες μετά την απόφαση για την προφυλάκιση των τριών νεαρών που κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τη Μυρτώ σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης υποστηρίζει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή και άλλων προσώπων στον θάνατό της.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκαταλέγεται και ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ το βράδυ της τραγωδίας και να της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ.

Όπως προκύπτει, ο συγκεκριμένος άνδρας αντάλλασσε μηνύματα με την 19χρονη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πώς τη γνώρισε ή για ποιον λόγο της έστειλε χρήματα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν και οι καταθέσεις μαρτύρων. Φίλοι, συγγενείς, αλλά και άτομα που είχαν επαφές με τη Μυρτώ το τελευταίο διάστημα καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στην Κεφαλονιά παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο.

Οργή και θλίψη κυριαρχούν στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη.