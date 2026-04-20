Συγκλονίζει η περιγραφή αγροτικού γιατρού για τις προσπάθειες που έγιναν στο νοσοκομείο, ώστε να σωθεί η 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι.

Ο γιατρός ανέφερε ότι όλοι έπεσαν πάνω στη νεαρή κοπέλα, με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να κάνει ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια οι γιατροί να διασωληνώνουν την 19χρονη, χωρίς όμως να κρατηθεί τελικά στη ζωή.

«Μόλις με ενημέρωσαν οι νοσηλεύτριες από τα επείγοντα ότι έχουμε περιστατικό σοβαρό, έφτασα αμέσως, ο κοιτώνας είναι δέκα μέτρα μακριά από το νοσοκομείο. Δεν κράτησα ακριβή ώρα που ήρθε το περιστατικό εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Εγώ ο ίδιος κάλεσα τον καρδιολόγο, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Προσπάθησα βέβαια για κάνα δυο λεπτά μήπως γίνει τίποτα, όπως και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ είχε πάνω του φορητό απινιδωτή. Έκανα ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθουν οι δύο γιατροί», είπε στη συνέχεια.

«Ο καρδιολόγος ήταν κανονικά στο νοσοκομείο, είχε εφημερία. Και η αναισθησιολόγος εκεί ήταν, εγώ τους κάλεσα αμέσως και ήρθανε. Δεν κράτησα ώρα, εγώ προσωπικά όμως, τους ενημέρωσα όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Μόλις ήρθε η αναισθησιολόγος και ο καρδιολόγος ανέλαβαν εκείνοι και έγινε η διασωλήνωση. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να το κάνω αυτό, εννοείται για να γίνει πρέπει να είναι μπροστά οι γιατροί», πρόσθεσε ο αγροτικός γιατρός.

«Ήμουνα μπροστά όταν έγινε η διασωλήνωση, ο καρδιολόγος ξεκίνησε να την κάνει και μετά από λίγο ήρθε και η αναισθησιολόγος και κάναμε και τα περαιτέρω μαζί. Ήρθε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της διασωλήνωσης και της ΚΑΡΠΑ. Όλα έγιναν όπως έπρεπε και ό,τι χρειαζόταν. Κανείς δεν καθυστέρησε, όλα έγιναν σε χρόνο εφικτό. Η διασωλήνωση είχε γίνει μέσα σε 2-3 λεπτά, παραπάνω δεν πρέπει να ήταν. Εν ολίγοις κάναμε τα πάντα», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.