Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σοβαρό τροχαίο στη Λιοσίων, όπου ένας 16χρονος παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη, με τον ίδιο να δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο ανήλικος εμφανίστηκε ψύχραιμος, υποστηρίζοντας πως η κοπέλα «πετάχτηκε ξαφνικά» στον δρόμο, ενώ ισχυρίστηκε ότι πανικοβλήθηκε μετά τη σύγκρουση. «Στο σημείο δεν υπήρχε διάβαση και η κοπέλα βγήκε μπροστά μου. Μετά το χτύπημα φοβήθηκα, αλλά στη συνέχεια πήγα και παραδόθηκα», ανέφερε.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου με κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, καθώς και για οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς σε ηλικία 14 ετών είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές σχολείων στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 16χρονος υποστήριξε πως η μηχανή που οδηγούσε ανήκε σε 20χρονη, την οποία γνώριζε από το σχολείο, όπως και τον σύντροφό της. «Τους ζήτησα το μηχανάκι πριν από δύο εβδομάδες για να δουλέψω ως διανομέας και να βοηθήσω οικονομικά τη μητέρα μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τους έδωσε χρήματα ως αντάλλαγμα.

Περιγράφοντας τη στιγμή του ατυχήματος, δήλωσε: «Κινούμασταν στη Λιοσίων με περίπου 60 χιλιόμετρα και φορούσαμε κράνη. Είδα μια κοπέλα να περνά τον δρόμο και να κοιτάζει αλλού. Πάτησα φρένο, αλλά δεν πρόλαβα να την αποφύγω και την χτύπησα. Πέσαμε όλοι κάτω».

Τι υποστηρίζει ο 20χρονος

Από την πλευρά του, ο 20χρονος κατέθεσε ότι είχε στην κατοχή του τη μηχανή για περίπου έναν χρόνο, καθώς του την είχε παραχωρήσει η σύντροφός του. Όπως είπε, το όχημα εξαφανίστηκε από το σημείο όπου το είχε σταθμεύσει και γι’ αυτό δήλωσε κλοπή στο αστυνομικό τμήμα.

«Ήθελα να αυτοκτονήσω» λέει ο 16χρονος

Ο ανήλικος περιέγραψε και τις στιγμές μετά το τροχαίο, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Φοβήθηκα πολύ, πήραμε το μηχανάκι και φύγαμε. Το αφήσαμε κάπου και μπήκαμε στο μετρό. Δεν ήξερα τι να κάνω, είχα τρομοκρατηθεί. Σκεφτόμουν ακόμη και να βάλω τέλος στη ζωή μου», ανέφερε.

Όπως ισχυρίζεται, επικοινώνησε με τον 20χρονο φίλο του και του περιέγραψε όσα είχαν συμβεί, ενώ το ίδιο βράδυ δεν επέστρεψε στο σπίτι του. «Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Το επόμενο πρωί αποφάσισα να πάω να παραδοθώ», κατέληξε.