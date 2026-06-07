Ο Ιούνιος έχει μπει και το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται πως ξεκίνησε δυναμικά για τις Ελληνίδες celebrities, οι οποίες άρχισαν ήδη να μοιράζονται τις πρώτες φωτογραφίες τους με μαγιό στα social media. Με φόντο παραλίες, πισίνες και ηλιόλουστα τοπία, οι αναρτήσεις τους φέρνουν άρωμα διακοπών και ανεμελιάς.

Από εντυπωσιακά μπικίνι μέχρι κομψά ολόσωμα μαγιό, οι εμφανίσεις τους αποπνέουν καλοκαιρινή διάθεση και στιλ. Οι Ελληνίδες celebrities δείχνουν να απολαμβάνουν τις πρώτες αποδράσεις τους, χαρίζοντας στους followers τους στιγμιότυπα γεμάτα ήλιο, θάλασσα και χαλαρές στιγμές.

Οι αναρτήσεις τους δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς τα likes και τα σχόλια άρχισαν να πέφτουν βροχή. Άλλες επέλεξαν πιο αυθόρμητες και φυσικές λήψεις, ενώ άλλες πόζαραν με fashion διάθεση, αναδεικνύοντας τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στα beach looks της σεζόν.

Το φετινό καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε και η ελληνική showbiz έχει ήδη μπει σε ρυθμούς διακοπών. Οι πρώτες φωτογραφίες με μαγιό δίνουν την απαραίτητη καλοκαιρινή έμπνευση και σηματοδοτούν την έναρξη της πιο ανέμελης περιόδου της χρονιάς.

Ας δούμε τις φωτογραφίες των Ελληνίδων celebrities φορώντας τα μαγιό τους

Κατερίνα Γερονικολού

Τόνια Σωτηροπούλου

Μαρία Μπεκατώρου

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Κατερίνα Δαλάκα

Βίκυ Καγιά

Μαρία Σολωμού

Δανάη Μπάρκα

Χριστίνα Μπόμπα

Φαίη Ξυλά

Ελένη Πετρουλάκη

Ζέτα Μακρυπούλια

Κλέλια Ανδριολάτου

Αθηνά Οικονομάκου