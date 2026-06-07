Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει στο μυαλό της μόνο το Final-4 του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα και την κατάκτηση του.

Για τον ημιτελικό με την Ματαρό, την προσεχή Τετάρτη (10/6), ο προπονητής της ομάδας πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας, τόνισε πως η ομάδα του θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό.

Αναλυτικά, όσα είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού:

«Σε όλη τη χρονιά, είχαμε μια σταθερή πορεία, αφού καταφέραμε να τερματίσουμε στην πρώτη θέση του ομίλου και στη συνέχεια, να αποκλείσουμε στους προημιτελικούς μια πολύ ισχυρή ομάδα, την Σαμπαντέλ.

Επίσης, έχουμε κατακτήσει όλους τους τίτλους στην Ελλάδα, σε μία σεζόν με προβλήματα τραυματισμών, καθώς και με μία μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Αυτά ήταν κάποια από τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουμε. Προετοιμαζόμαστε πολύ καλά, ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι στον ημιτελικό απέναντι στην Ματαρο».