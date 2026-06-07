Έτοιμος για την πέμπτη του νίκη στην Formula 1 είναι ο Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός πιλότος της Mercedes και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, έκανε τον ταχύτερο χρόνο (1:12.051), παίρνοντας την πρώτη θέση από τον Φερστάπεν εξασφαλίζοντας πως θα ξεκινήσει πρώτος στο σημερινό Grand Prix του Μονακό (16:00).

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Φερστάπεν (1:12.094), ενώ τρίτος θα εκκινήσει ο Χάμιλτον που έκανε 1:12.279.

Όσον αφορά τα χθεσινά δοκιμαστικά το Q1 ξεκίνησε με τον Λεκλέρ να κάνει τον ταχύτερο χρόνο, με τους Φερστάπεν, Νόρις, Αντονέλι και Χάμιλτον να τον κυνηγούν.

Ο Λεκλέρ παρέμεινε ταχύτερος και μπροστά από τον Αντονέλι στο ξεκίνημα του Q2, με τον Φερστάπεν να ανεβαίνει στην πρώτη θέση με 1:12.5, έχοντας πίσω του Αντονέλι και Χάμιλτον, ενώ ο Λεκλέρ έμεινε 4ος.

Το Q3 ξεκίνησε με τον Αντονέλι να είναι 1 χιλιοστό ταχύτερος του Φερστάπεν, ενώ ο Λεκλέρ πέρασε πρώτος κάνοντας 1:12.351, χρόνο 24 χιλιοστά ταχύτερος από τον Αντονέλι.

Στους τελευταίους γύρους, Φερστάπεν και Χάμιλτον ανέβηκαν σε 1η και 2η θέση αντίστοιχα, πριν έρθει ο Αντονέλι, για να κάνει 1:12.051 και να πάρει την pole position και το πλεονέκτημα για τον σημερινό αγώνα που αναμένεται συναρπαστικός.