Η Εθνική μας ομάδα μετά τον καλό βαθμό που πήρε στο τεστ με την Σουηδία στην Στοκχόλμη, είναι έτοιμη για το τελικό της τεστ σήμερα στο Παγκρήτιο Στάδιο με αντίπαλο την Ιταλία (22:00, Alpha).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει μπροστά στο κοινό της Κρήτης να κάνει μια ακόμη καλή εμφάνιση και να κοιτάξει στα μάτια του Ιταλούς και να δείξει πως μπορεί να ανταπεξέλθει με τέτοιους δυνατούς αντιπάλους ενόψει των αγώνων του Σεπτεμβρίου στο Nations League.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς ετοιμάζει και σε αυτό το ματς αλλαγές, κυρίως σε πρόσωπα, αλλά ίσως και σε σύστημα, κάτι που θα το αποφασίσει την τελευταία στιγμή, όπως δήλωσε και στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Όπως προαναφέραμε το αποψινό φιλικό παιχνίδι είναι το τελευταίο για την Εθνική ομάδα, πριν από τα επίσημα ματς για το Nations League τον Σεπτέμβριο με την Εθνική να είναι στον όμιλο της League A με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία.

Η ανανεωμένη Σκουάντρα Ατζούρα

Από την άλλη η Εθνική ομάδα της Ιταλίας η οποία δεν θα βρεθεί στο Μουντιάλ του 2026, θα παραταχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο με ένα ανανεωμένο ρόστερ.

Η αποστολή της περιλαμβάνει τέσσερις παίκτες γεννηθέντες το 2008, τρεις το 2006, επτά το 2005 και εννιά το 2004, συγκεντρώνοντας ηλικιακό μέσο όρο στα 20.6 έτη.

Αναλυτικά στην αποστολή της Ιταλίας είναι οι:

Τερματοφύλακες: Τζιοβάνι Νταφάρα (Αβελίνο), Τζίτζι Ντοναρούμα (Μάντεστερ Σίτι), Λορέντσο Παλμισιάνι (Φροζινόνε).

Αμυντικοί: Όνεστ Αθάρνορ (Αταλάντα), Ντάβιντε Μπαρτεζάγκι (Μίλαν), Φάμπιο Κιαρόντια (Γκλάντμαχ), Πιέτρο Κομούτσο (Φιορεντίνα), Κονσταντίνο Φαβάσουλι (Κατάζνταρο), Φίλιπο Μανέ (Ντόρτμουντ), Μάρκο Παλέστρα (Κάλιαρι), Λούκα Ρετζάνι (Ντόρτμουντ).

Μέσοι: Ματέο Νταγκάσο (Βενέτσια), Τζάκομο Φατικάντι (Γιουβέντους), Λούκα Σιπάνι (Σασουόλο), Κερ Εντούρ (Φιορεντίνα), Νικολό Πιζίλι (Ρόμα), Λορέντσο Βεντουρίνο (Ρόμα).

Επιθετικοί: Ματέο Φραντσέσκο Καμάρντα (Λέτσε), Λουίτζι Κερουμπίνι (Σαμπντόρια), Τζεφ Εκατόρ (Τζένοα), Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο (Ίντερ), Σεϊντού Φίνι (Φιορεντίνα), Σαμουέλε Ινάτσιο (Ντόρτμουντ), Λούκα Κολέσο (Παρίσι).

Έντονο άρωμα Κρήτης

Τέλος η αποψινή αναμέτρηση της Εθνικής με την Ιταλία στο Παγκρήτιο θα έχει έντονο το άρωμα της Κρήτης καθώς πριν τον αγώνα ο Βασίλης Σκουλάς, μαζί με το χορευτικό συγκρότημα των σχολών Μαυρόκωστα, θα δώσουν ένα ξεχωριστό χρώμα.

«Ο κορυφαίος Κρητικός καλλιτέχνης Βασίλης Σκουλάς και το χορευτικό συγκρότημα των σχολών Μαυρόκωστα θα στείλουν το δικό τους μήνυμα κρητικού πολιτισμού και φιλοξενίας στον αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΣ Ηρακλείου.