Το σοκ της βαριάς στρατιωτικής ήττας από το Αζερμπαϊτζάν το 2023 και η επακόλουθη έξοδος δεκάδων χιλιάδων προσφύγων από το Καραμπάχ διαμορφώνουν το σκηνικό στο οποίο η Αρμενία διεξάγει τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 08:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας) και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00, με περίπου 2,48 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να επιλέξουν τη μελλοντική πορεία της χώρας μέσα από ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο 19 κομμάτων για τις 101 έδρες του κοινοβουλίου.

Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος ηγείται του κόμματος Κοινωνικό Συμβούλαιο και εμφανίζει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, έχει θέσει το δίλημμα της αναμετρησης με απόλυτο τρόπο, παρουσιάζοντας τη διαδικασία ως επιλογή ανάμεσα στη διαρκή, αν και αμφιλεγόμενη, ειρήνη με το Μπακού και στην επανέναρξη του πολέμου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο ίδιος δήλωσε ανοιχτά ότι απειλείται «καταστροφικός πόλεμος» με το Αζερμπαϊτζάν αν το κόμμα του χάσει την πλειοψηφία.

Η γεωπολιτική στροφή και οι προειδοποιήσεις του Πούτιν

Η σημερινή ψηφοφορία θεωρείται καθοριστική για τον γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό που επιχειρεί η Αρμενία. Αν και η Γερεβάν και η Μόσχα παραμένουν τυπικά σύμμαχοι, οι σχέσεις τους δοκιμάζονται σοβαρά μετά την άρνηση της Ρωσίας να παρέμβει στρατιωτικά υπέρ των Αρμενίων κατά την επίθεση του Αζερμπαϊτζάν.

Αυτό ώθησε την κυβέρνηση Πασινιάν να παγώσει τη συμμετοχή της στη στρατιωτική συμμαχία υπό ρωσική ηγεσία και να αναζητήσει στηρίγματα σε ΕΕ και ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει πρόσφατα την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον Αρμένιο πρωθυπουργό.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου ήταν άμεση, συνδέοντας την προσέγγιση της χώρας με τη Δύση με τις περιπέτειες της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε στείλει σαφές μήνυμα τονίζοντας: «πώς άρχισε; Με την προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχτεί στην ΕΕ»

Από την πλευρά του, ο Νικόλ Πασινιάν επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τη Μόσχα, επισημαίνοντας στις δημόσιες τοποθετήσεις του:

«Δεν είχαμε, δεν έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ την πρόθεση να βλάψουμε τα συμφέροντα της Ρωσίας»

Ωστόσο, η οικονομική εξάρτηση που έχει η Αρμενία από τη ρωσική αγορά παραμένει τεράστια σε επίπεδο εξαγωγών, ενέργειας και στρατιωτικού εξοπλισμού, με τη Μόσχα να δείχνει ήδη τα δόντια της απαγορεύοντας πρόσφατα τις εισαγωγές αρμενικών αγροτικών προϊόντων.

Η εσωτερική σύγκρουση και οι φωνές των ψηφοφόρων

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Πασινιάν, ο επιχειρηματίας Σαμβέλ Καραπετιάν, επικρίνει έντονα τη δυτική πορεία της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς την «άφρονα».

Ο ίδιος δίνει το στίγμα της δικής του πολιτικής πλατφόρμας υπογραμμίζοντας:

«Η Ρωσία είναι και θα παραμείνει στρατηγικός εταίρος μας και ο κυριότερος οικονομικός εταίρος μας»

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι στηρίζουν ανοιχτά την παραμονή Πασινιάν στην εξουσία, υποσχόμενοι επενδύσεις στην περιοχή του Καυκάσου, η οποία θεωρείται κρίσιμη για τη μεταφορά υδρογονανθράκων. Παρά την υποστήριξη αυτή, η κριτική για το εσωτερικό της χώρας εντείνεται, με αναλυτές όπως ο Γκεβόργκ Πογοσιάν να σημειώνουν ότι η χώρα δείχνει να έχει εκτραπεί «στον λαϊκισμό, με αυταρχικές μεθόδους διακυβέρνησης».

Η διχασμένη γνώμη των πολιτών αποτυπώνεται καθαρά στις δηλώσεις των ίδιων των ψηφοφόρων πριν από την προσέλευση στις κάλπες.

Ο 77χρονος Αρμέν Πογκοσιάν εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στον πρωθυπουργό, αναφέροντας:

«Πρώτο καθήκον είναι να μην είναι πλέον εκεί»

Ο ίδιος προχώρησε και σε προσωπικές κατηγορίες κατά του Πασινιάν, επιρρίπτοντάς του την ευθύνη για την απώλεια του Καραμπάχ και τον τρόπο διαχείρισης των προσφύγων.

Στον αντίποδα, η νεότερη γενιά προτάσσει την ανάγκη για γεωπολιτική χειραφέτηση από τη Μόσχα. Ο Γκαρίκ Πετροσιάν, 31 ετών, εξήγησε τη δική του πρόθεση ψήφου, σημειώνοντας ότι στηρίζει το κυβερνών κόμμα: «Την ανεξαρτησία της Αρμενίας»