Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η βελτίωση της υγείας και της ευεξίας απαιτεί περισσότερη προσπάθεια, περισσότερες καλές συνήθειες και περισσότερη πειθαρχία. Ωστόσο, η πραγματική αλλαγή ίσως δεν βρίσκεται στο να προσθέτουμε συνεχώς νέες πρακτικές στην καθημερινότητά μας, αλλά στο να οργανώνουμε καλύτερα αυτές που ήδη μπορούμε να εφαρμόσουμε.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Psychology & Health έδειξε ότι περίπου το 65% των καθημερινών μας συμπεριφορών ενεργοποιείται αυτόματα από τη δομή της ρουτίνας μας και όχι από συνειδητές αποφάσεις.

Τι είναι το wellness stacking

Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος μια προσέγγιση που ονομάζεται wellness stacking. Όπως εξηγούν ειδικοί στο Yahoo Health, πρόκειται για τη σκόπιμη σύνδεση συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία, έτσι ώστε η μία να οδηγεί φυσικά στην επόμενη, δημιουργώντας μια ρουτίνα.

Σε αντίθεση με τις κλασικές συμβουλές δημιουργίας συνηθειών, που συνήθως προσφέρουν μια λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνουμε, το wellness stacking εστιάζει στη σειρά με την οποία εκτελούνται αυτές οι ενέργειες.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η ουσιαστική διαφορά και το «κλειδί» της αποτελεσματικότητας βρίσκεται στη δομή. Αντί να προσπαθεί κάποιος να υιοθετήσει πολλές ανεξάρτητες συνήθειες, δημιουργεί μια ενιαία ακολουθία ενεργειών που λειτουργούν συμπληρωματικά. Τελικά, με τον χρόνο, η ίδια η ακολουθία γίνεται η συνήθεια.

Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος – Η σημασία των μοτίβων

Σύμφωνα με ψυχολόγους, ο εγκέφαλος είναι σχεδιασμένος να αναγνωρίζει μοτίβα και να εξοικονομεί ενέργεια. Αναζητά συνεχώς επαναλαμβανόμενες ακολουθίες που μπορεί να αυτοματοποιήσει, ώστε να αφιερώνει τους γνωστικούς του πόρους σε πιο απαιτητικές εργασίες.

Όταν μια συγκεκριμένη σειρά ενεργειών επαναλαμβάνεται συστηματικά, ο εγκέφαλος αρχίζει να την αντιλαμβάνεται ως μία ενιαία διαδικασία. Έτσι, κάθε επόμενο βήμα ενεργοποιείται πιο εύκολα από το προηγούμενο.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση μιας ουσιαστικής ακολουθίας ενεργειών συνδέεται με την απελευθέρωση ντοπαμίνης, μιας ουσίας που σχετίζεται με την αίσθηση ανταμοιβής. Όταν πολλές μικρές θετικές συμπεριφορές συνδυάζονται σε μία ενιαία ρουτίνα, το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται.

Γιατί αποτυγχάνουν οι περισσότερες ρουτίνες ευεξίας

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη κινήτρου. Το κίνητρο είναι μια μεταβαλλόμενη κατάσταση που επηρεάζεται από την ενέργεια, το στρες, τον ύπνο και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Όταν μια ρουτίνα βασίζεται αποκλειστικά στο κίνητρο, είναι ευάλωτη στις αναπόφευκτες διακυμάνσεις της καθημερινότητας. Αντίθετα, αυτό που υποστηρίζει τη μακροχρόνια αλλαγή είναι η ύπαρξη μιας δομής και μιας συνέπειας.

Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι ότι οι άνθρωποι σχεδιάζουν τις συνήθειές τους με βάση τις καλύτερες ημέρες τους και όχι την πραγματική καθημερινότητα. Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η ιδανική ρουτίνα δεν είναι αυτή που μπορεί να εφαρμοστεί όταν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά εκείνη που μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και στις πιο δύσκολες ημέρες.

Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε μέσα στην ημέρα καταναλώνει γνωστικούς πόρους. Όσο περνούν οι ώρες, η ικανότητά μας να παίρνουμε σωστές αποφάσεις εξασθενεί, κάτι που εξηγεί γιατί πολλοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν υγιεινές επιλογές έως και το βράδυ.

Το wellness stacking αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μεταφέροντας τη λήψη αποφάσεων από την καθημερινότητα στον αρχικό σχεδιασμό. Αντί να αποφασίζουμε κάθε φορά τι θα κάνουμε, σχεδιάζουμε μία φορά την ακολουθία και στη συνέχεια την ακολουθούμε μηχανικά.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι όταν οι υγιεινές συμπεριφορές γίνονται εξίσου εύκολες και προσβάσιμες με τις λιγότερο ωφέλιμες επιλογές, οι πιθανότητες να τις ακολουθήσουμε αυξάνονται σημαντικά.

Πώς να ξεκινήσετε το wellness stacking

Οι ψυχολόγοι προτείνουν ως πρώτο βήμα τον εντοπισμό μιας «άγκυρας», δηλαδή μιας δραστηριότητας που ήδη κάνετε καθημερινά χωρίς να το σκέφτεστε. Μπορεί να είναι το στρώσιμο του κρεβατιού, η προετοιμασία του καφέ ή το βούρτσισμα των δοντιών.

Στη συνέχεια, συνδέστε με αυτή την άγκυρα μία μόνο μικρή συμπεριφορά ευεξίας. Το σημαντικό είναι να παραμείνετε σε αυτήν για περίπου δύο εβδομάδες χωρίς να προσθέσετε κάτι άλλο.

Μια σύντομη άσκηση αναπνοών διάρκειας ενός λεπτού, ένα γρήγορο τέντωμα του σώματος με διατάσεις είναι μια καλή αρχή. Η σύσταση των ειδικών είναι σαφής: στην αρχή δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε μια εντυπωσιακή ρουτίνα. Ο στόχος είναι να την χτίσετε σταδιακά, αποδεικνύοντας στον εαυτό σας, βήμα – βήμα, ότι μπορείτε να διατηρήσετε μια μικρή ακολουθία ενεργειών με συνέπεια.

Ορισμένες συμπεριφορές λειτουργούν φυσικά μαζί, ενώ άλλες μπορεί να αλληλοϋπονομεύονται. Για παράδειγμα, η σωματική άσκηση και η καταγραφή σκέψεων σε ημερολόγιο αποτελούν έναν αποτελεσματικό συνδυασμό, καθώς η κίνηση αυξάνει την αιμάτωση περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον αυτοστοχασμό.

Αντίστοιχα, οι ασκήσεις αναπνοής πριν από τον διαλογισμό μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων στρες και στην καλύτερη συγκέντρωση.

Από την άλλη πλευρά, η έντονη καρδιοαναπνευστική άσκηση λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να αυξήσει την κορτιζόλη και τη θερμοκρασία του σώματος, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ύπνου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για τον κίνδυνο υπερφόρτωσης. Η προσθήκη πολλών νέων συνηθειών ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει τον εγκέφαλο σε αίσθημα πίεσης και τελικά στην εγκατάλειψη ολόκληρης της προσπάθειας.

Μπορεί το wellness stacking να βοηθήσει σε άγχος και κατάθλιψη;

Οι ψυχολόγοι εκτιμούν ότι το wellness stacking μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που αντιμετωπίζουν άγχος, καταθλιπτικά συμπτώματα ή χρόνιο στρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και η λήψη απλών αποφάσεων μπορεί να μοιάζει εξαντλητική. Η ύπαρξη μιας προκαθορισμένης ακολουθίας μειώνει το βάρος των επιλογών και διευκολύνει την έναρξη της δράσης.

Επιπλέον, η σταθερότητα και η αίσθηση ελέγχου που προσφέρει μια προβλέψιμη ρουτίνα φαίνεται να λειτουργούν υποστηρικτικά για την ψυχική ευεξία.

Οι ειδικοί συνιστούν σε όσους περνούν μια δύσκολη περίοδο να ξεκινήσουν με μία μόνο μικρή συνήθεια. Ο στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί ένα τέλειο πρόγραμμα, αλλά να υπάρχει καθημερινά έστω μία στιγμή προσωπικής φροντίδας. Αυτή η μικρή πράξη λειτουργεί ως απόδειξη ότι το άτομο μπορεί να φροντίζει τον εαυτό του, γεγονός που σταδιακά επηρεάζει θετικά την εικόνα που έχει για τις δυνατότητές του.

Το αντίδοτο στην υπερφόρτωση της σύγχρονης ευεξίας

Σήμερα, οι πληροφορίες γύρω από την υγεία και την ευεξία είναι περισσότερες από ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο μπερδεμένοι και πιεσμένοι παρά ενημερωμένοι.

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη γνώσης, αλλά η δυσκολία να μετατραπεί αυτή η γνώση σε βιώσιμη καθημερινή πρακτική.

Το wellness stacking φαίνεται να ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή την ανάγκη. Δεν ζητά από τους ανθρώπους να ακολουθήσουν άλλη μία τάση ή να βελτιστοποιήσουν κάθε πτυχή της ζωής τους. Αντίθετα, τους ενθαρρύνει να αξιολογήσουν με ειλικρίνεια τι μπορούν πραγματικά να κάνουν με συνέπεια και να ξεκινήσουν από εκεί.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ευεξία μπορεί να είναι πολύ πιο απλή από όσο φανταζόμαστε: ένα ποτήρι νερό το πρωί, μερικές συνειδητές αναπνοές ή λίγα δευτερόλεπτα ηρεμίας πριν ξεκινήσει η ημέρα.

Όταν αυτές οι μικρές πράξεις επαναλαμβάνονται καθημερινά και με τη σωστή σειρά, μετατρέπονται σε μια προσωπική πρακτική φροντίδας. Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί να ακούν ότι πρέπει συνεχώς να κάνουν περισσότερα. Μερικές φορές, αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι να κάνουν λιγότερα, αλλά να τα κάνουν κάθε μέρα.