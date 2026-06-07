Σημαντικές νέες πληροφορίες έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες γύρω από την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις Πολεοδομίες της Αττικής, το οποίο εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Το εκτεταμένο και καλά οργανωμένο δίκτυο που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε μετατραπεί σε μια άτυπη «παραπολεοδομία», αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέλη του φέρονται να αξιοποιούσαν τις υπηρεσιακές τους θέσεις, τις επαγγελματικές τους ιδιότητες και ένα ευρύ δίκτυο επαφών, προκειμένου να παρεμβαίνουν σε πολεοδομικές υποθέσεις έναντι αμοιβής, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε δημόσιοι υπάλληλοι και ένας ιδιώτης. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 30 ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες και στελέχη υπηρεσιών.

Οι «εξυπηρετήσεις» και τα ποσά που ζητούσαν

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να αναλάμβανε υποθέσεις που αφορούσαν την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση προστίμων και τη διευθέτηση εκκρεμών πολεοδομικών φακέλων.

Για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ακόμη και τις 30.000 ευρώ ανά υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο Πολεοδομίες της Αττικής

Οι έρευνες των «Αδιάφθορων» επικεντρώθηκαν σε πολεοδομικές υπηρεσίες περιοχών όπως το Μαρούσι, η Κηφισιά και το Γαλάτσι, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης διασυνδέσεων και με άλλες υπηρεσίες της Αττικής.

Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των επαφών του κυκλώματος και να διαπιστώσουν εάν η δράση του εκτεινόταν σε ακόμη περισσότερους δήμους και πολεοδομικές υπηρεσίες.

Η επιχείρηση που οδήγησε στις συλλήψεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση της οργάνωσης φέρεται να έπαιξε ελεγχόμενη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατέγραψαν τη στιγμή που μέλος του κυκλώματος παρέδιδε φάκελο με 3.000 ευρώ σε πρόσωπο που θεωρείται από τους ερευνητές ότι κατείχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Το περιστατικό αποτέλεσε το έναυσμα για την άμεση επέμβαση των αρχών και τις συλλήψεις που ακολούθησαν.

Κατασχέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τις συλλήψεις, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 330.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημαντικό μέρος του ποσού βρέθηκε στην κατοχή προσώπου που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος, στοιχείο που εξετάζεται ως προς τη σύνδεσή του με τις παράνομες δραστηριότητες που αποδίδονται στην οργάνωση.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της έρευνας

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροληψία και δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, η παράβαση καθήκοντος, η εμπορία επιρροής και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος της δράσης του κυκλώματος, να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενοι και να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν και άλλες πολεοδομικές υποθέσεις που επηρεάστηκαν από τη δράση της οργάνωσης.