Οι εχθροπραξίες στον Λίβανο συνεχίστηκαν και το Σάββατο, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον για αποκλιμάκωση της έντασης.

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσε τον θάνατο τριών μελών των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε δύο θανάτους στις τάξεις του.

Σύμφωνα με τον λιβανικό στρατό, η επίθεση έπληξε στρατιωτικό όχημα στην περιοχή μεταξύ Χαρντάλι και Ναμπάτια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο αξιωματικοί και ένας στρατιώτης.

Αντίδραση της Βηρυτού

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και του διεθνούς δικαίου. Όπως υποστήριξε, το χτύπημα υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Βηρυτό και την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το όχημα κινούνταν με ύποπτο τρόπο προς την κατεύθυνση ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούν κοντά στην Τεμπνίτ, περιοχή όπου διατηρεί παρουσία η Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η επιχείρηση στρεφόταν κατά της Χεζμπολάχ και όχι κατά του λιβανικού στρατού, προσθέτοντας ότι το περιστατικό διερευνάται.

Η αντίδραση της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε το πλήγμα «ειδεχθές έγκλημα» και κατηγόρησε την κυβέρνηση του Λιβάνου για υποχωρητικότητα απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές απαιτήσεις.

Το φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια της αδυναμίας προστασίας της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και επανέλαβε την αντίθεσή του στη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Την Τετάρτη, μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στην Ουάσιγκτον, ανακοινώθηκε νέα συμφωνία εκεχειρίας.

Η συμφωνία προβλέπει πλήρη παύση των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, επιτρέποντας ωστόσο στο παρόν στάδιο τη συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο. Η οργάνωση έχει ήδη απορρίψει τους όρους της συμφωνίας, ενώ η προηγούμενη κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο ουδέποτε εφαρμόστηκε πλήρως.

Νέοι βομβαρδισμοί και εντολές εκκένωσης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περίπου 150 στόχους της Χεζμπολάχ μέσα σε διάστημα 48 ωρών. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους πέντε χωριών στον νότιο και ανατολικό Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους ενόψει νέων επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ, νοσηλεύτρια σκοτώθηκε ενώ κατευθυνόταν στην εργασία της ύστερα από αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Τύρου, ενώ άλλος βομβαρδισμός στη Σαξάκια, κοντά στη Σαΐντα, προκάλεσε τον θάνατο δύο γυναικών και τον τραυματισμό ακόμη 22 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι αρκετές κοινότητες στον νότο δέχθηκαν επιθέσεις, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε δικά της πλήγματα κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων.

Διπλωματικό παρασκήνιο και εμπλοκή Ιράν

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διεθνείς διπλωματικές κινήσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου, Ροντόλφ Χαϊκάλ, αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν για επαφές με τον στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης.

Οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν επιβραδυνθεί μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Απρίλιο, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει ακόμη και την αποχώρησή της από τη διαδικασία, επικαλούμενη την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διαχωρίσουν το λιβανικό μέτωπο από τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, θέση που απορρίπτει η Τεχεράνη, θεωρώντας ότι η κατάσταση στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής συζήτησης.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, οι ισραηλινές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 3.560 ανθρώπων από την έναρξη του νέου πολέμου στις αρχές Μαρτίου.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο επίσημος απολογισμός αναφέρει 29 νεκρούς στρατιωτικούς και έναν πολίτη συμβασιούχο των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον Λίβανο.