Λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με αναφορές για νέες στρατιωτικές ενέργειες στον νότιο Λίβανο και προειδοποιήσεις από την ισραηλινή πλευρά. Παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η εφαρμογή της συνδέεται άμεσα με την προϋπόθεση της «πλήρους παύσης» των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά μήκος οδικών αξόνων σε τρεις διαφορετικές περιοχές του νότιου Λιβάνου. Το πρακτορείο μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα από τα πλήγματα προκάλεσε θύματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ενεργοποιήθηκαν αεροπορικοί συναγερμοί σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, λόγω αναφοράς για «διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους».

«Αφού ήχησαν οι σειρήνες πριν από λίγο για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους στη ζώνη του Κφαρ Γιουβάλ, αναγνωρίσθηκε ένας ύποπτος αεροπορικός στόχος», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Το επεισόδιο τελείωσε. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματίας», πρόσθεσαν.

Ανάλογος συναγερμός σήμανε και στο μεθοριακό χωριό Άραμπ αλ-Άραμς. Ωστόσο, αργότερα ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι επρόκειτο για λανθασμένη αναγνώριση στόχου.

Στο μεταξύ, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ επέκρινε δημόσια τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη επιλογή.

«Η κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο είναι ένα σοβαρό λάθος και μια αυταπάτη συμβούλων οι οποίοι παρασύρουν τον πρωθυπουργό (Μπενιαμίν Νετανιάχου) σε κακές αποφάσεις», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X.

Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν την Τετάρτη να προχωρήσουν στην εφαρμογή εκεχειρίας, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της «πλήρους παύσης» των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά τη συμφωνία, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ ξεκαθάρισε σήμερα ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν προς το παρόν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους έπειτα από σχετικές ισραηλινές εντολές δεν θα μπορέσουν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι δηλώσεις του Κατζ έγιναν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών στην αμερικανική πρωτεύουσα. Όπως τόνισε, η εφαρμογή της εξαρτάται από την παύση των εχθροπραξιών εκ μέρους της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται και το Κάστρο Μποφόρ, το ιστορικό φρούριο ηλικίας περίπου 900 ετών, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, καταλήφθηκε από τον ισραηλινό στρατό το περασμένο Σάββατο.

Ο Κατζ πρόσθεσε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει «να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή» ενώ έχει «ελευθερία δράσης, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και ισραηλινού εδάφους».

Η νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί τη δεύτερη σχετική προσπάθεια μέσα στους τελευταίους μήνες. Προηγήθηκε συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών τον Απρίλιο, η οποία παρατάθηκε στη συνέχεια και τον Μάιο. Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις των δύο πλευρών, οι συγκρούσεις και τα περιστατικά βίας συνεχίστηκαν.