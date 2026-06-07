Τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον Νίκο Βέρτη ξεχώρισε ο Νίκος Τερζής όταν κλήθηκε να απαντήσει ποιοι είναι, κατά τη γνώμη του, οι πιο εμπορικοί καλλιτέχνες της σημερινής εποχής.

Μιλώντας στο Action 24, ο μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε σε πρόσωπα με τα οποία έχει συνεργαστεί, σε τραγουδιστές που εκτιμά διαχρονικά, αλλά και στη φιλοσοφία που ακολουθεί όταν επιλέγει τους ερμηνευτές των τραγουδιών του.

«Εγώ γουστάρω Οικονομόπουλο και Βέρτη», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετείχαν σε έναν δίσκο που θα επέλεγε ο ίδιος, απάντησε:

«Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης οπωσδήποτε, ο Μπάμπης Στόκας, η Μελίνα Κανά».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι τα προσωπικά του μουσικά ακούσματα παραμένουν συνδεδεμένα με άλλες μεγάλες λαϊκές φωνές.

«Θα προσπαθούσα να αναστήσω τον Γρηγόρη τον Μπιθικώτση, τον Στράτο Διονυσίου, τον Αγγελόπουλο εκεί είναι τα ακούσματά μου αυτά θέλω. Με αυτό θα ήμουν ικανοποιημένος, ολοκληρωμένος».

Τι είπε για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας τη χαρά του για την πορεία τους τα τελευταία χρόνια.

«Την εκτιμώ πάρα πολύ, έχουμε δουλέψει μαζί χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που έχει κάνει come back, τον Νίκο επίσης τον αγαπάω πάρα πολύ».

Συνεχίζοντας ανέφερε:

«Να είναι καλά η γυναίκα κάνει πολύ καλό restart κάνει και ο Νίκος είναι ένας πολύ πανέξυπνος άνθρωπος, τον αγαπώ πολύ έχω επικοινωνήσει μαζί του, είναι περίεργος για άλλους, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν κάνει αυτό το come back πραγματικά το χαίρομαι σαν να είναι δικοί άνθρωποι».

Για τη δημοφιλή ερμηνεύτρια σημείωσε ακόμη: «Η Άννα είναι μια τραγουδίστρια από τις λίγες που έχουμε στην Ελλάδα».

«Ο Ρουβάς ήταν μηδέν, ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νίκος Τερζής αναφέρθηκε και στην πορεία καλλιτεχνών με τους οποίους συνεργάστηκε στα πρώτα τους βήματα.

Όπως είπε:

«Εγώ δεν πήγα ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες, εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί, δηλαδή ο Σάκης ήτανε μηδέν όταν ασχολήθηκα, ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν, η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν».

Παράλληλα εξήγησε ότι προτιμούσε να συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας καριέρας από την αρχή, παρά να αναζητά συνεργασίες με ήδη καταξιωμένα ονόματα.

Η σχέση ζωής με τον Γιάννη Κότσιρα

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε ο Γιάννης Κότσιρας, με τον οποίο συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια.

«Ο Γιάννης είναι αδερφός μου ακόμα και τα παιδιά του είναι ο θείος Νίκος, δεν είναι ο Νίκος».

Ο μουσικοσυνθέτης περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν αποφάσεις για τους ερμηνευτές των τραγουδιών τους.

«Γράφαμε το κομμάτι και μετά λέγαμε ποιος θα το πει, δεν γράφαμε κατά παραγγελία».

Όπως υποστήριξε, το βασικό κριτήριο για κάθε συνεργασία δεν ήταν η εμπορική δυναμική ενός ονόματος αλλά η προσωπική εκτίμηση προς τον άνθρωπο που θα ερμήνευε το τραγούδι.

«Ήταν πολύ σημαντικό όποιος ήρθε να τραγουδήσει τραγούδι μας έπρεπε να τον γουστάρουμε σαν άνθρωπο».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η προσωπική του στάση δεν αλλάζει ακόμη και όταν υπάρχουν οικονομικά οφέλη.

«Δηλαδή δεν μπορώ να γράψω ας είναι o top of the top και να ξέρω ότι θα βγάλω εκατομμύρια δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια, δεν κοιμάμαι καλά, δεν λειτουργώ καλά, δεν γουστάρω, δεν μου αρέσει».