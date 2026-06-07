Το Helmos Mountain Festival γίνεται τεσσάρων ετών και το γιορτάζει επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει φεστιβαλική εμπειρία στο βουνό. Σε ένα τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, όπου το βουνό δεν αποτελεί απλώς σκηνικό αλλά τον απόλυτο πρωταγωνιστή, το φεστιβάλ που άνοιξε τον δρόμο για τη νέα γενιά των festivals στην Ελλάδα συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί.

Φέτος κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: ανεβαίνει στην κορυφή εγκαινιάζοντας την 3η του μουσική σκηνή! Στην κορυφή της Στύγας, στα 2.340μ, στο μυθικό σημείο του Χελμού, δημιουργείται ένα νέο σκηνικό όπως δεν το έχουμε ξαναζήσει. Σε έναν τόπο φορτισμένο από τον μύθο, εκεί όπου τα ύδατα της Στυγός συνδέθηκαν με τους όρκους των θεών και τον θρύλο του Αχιλλέα, η μουσική αποκτά μια άλλη διάσταση. Εκεί, ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί με τον Νίκο Βελιώτη παρουσιάζουν το project ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μετατρέποντας το φυσικό σε ζωντανό ηχητικό τοπίο, με μοναδικό όριο τον ουρανό. Μια στιγμή σύνδεσης με τον εαυτό μας, τον τόπο, τον μύθο και τη μουσική.

Η κεντρική σκηνή αναβαθμίζεται και μεταμορφώνεται σε ένα πολυδιάστατο μουσικό πεδίο: Κοινοί Θνητοί, Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Mikro, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Παύλος Παυλίδης, Βέβηλος – Anser (Eversor), Μίλτος Πασχαλίδης και Πυξ Λαξ.

Καθημερινά, μετά το τέλος των live acts, η σκηνή εξελίσσεται σε μια δυναμική εμπειρία σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, όπου συναντιούνται διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι. Καλλιτέχνες με διεθνή απήχηση όπως ο Valeron, οι Klangphonics – με το υβριδικό live act που τους έχει καθιερώσει διεθνώς – και η Korolova, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της melodic techno σκηνής, αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το κοινό σε ένα διαφορετικό σύμπαν.

Το Helmos Mountain Festival παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του: ένα φεστιβάλ αντιθέσεων που ενώνει μουσικούς κόσμους – από την ελληνική σκηνή μέχρι τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική – όπως ακριβώς η φύση ενώνει διαφορετικά στοιχεία σε ένα ενιαίο τοπίο.

Στο Alpine Stage, ξεδιπλώνεται ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα με ξεχωριστούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, με άλλο vibe. Το Σάββατο, κάνουν take over οι Σκιαδαρέσες και η Νεφέλη Φασούλη, ενώ την Κυριακή ο Δημήτρης Μυστακίδης και οι Χατζηφραγκέτα δίνουν τη δική τους ξεχωριστή διάσταση στο φεστιβάλ. Ένα stage που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον πολυθεματικό χαρακτήρα της συνολικής εμπειρίας.

Και το ταξίδι δε σταματά στο βουνό. Τη Δευτέρα, το Helmos Mountain Festival κατεβαίνει στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων για ένα μεσημεριανό παραδοσιακό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Μια γιορτή ανοιχτή σε όλους — εκεί που η μουσική μας ενώνει σε μια μεγάλη παρέα.

Και επειδή το Helmos Mountain Festival δεν ήταν ποτέ μόνο ένα μουσικό φεστιβάλ, το πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς το πρωί και απλώνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δραστηριότητες ευεξίας, άθλησης και επαφής με τη φύση δίνουν τον ρυθμό: πεζοπορία, εμπειρίες στο βουνό, στιγμές χαλάρωσης και ουσιαστικής σύνδεσης.

Ο στόχος είναι απλός: να αφήσουμε πίσω τον ρυθμό της πόλης και να επιστρέψουμε στη φύση (μας). Αν ονειρεύεστε να ξυπνάτε στο βουνό, να πίνετε τον καφέ σας με θέα, να κοιτάτε τα αστέρια χωρίς βιασύνη και να δημιουργείτε αυθεντικές στιγμές με άλλους ανθρώπους, τότε… ανεβείτε μαζί μας στον Χελμό.

Για το πλήρες πρόγραμμα των side events που συνεχώς εμπλουτίζεται μπορείτε να επισκέπτεστε το festival.kalavritaski.gr

Γιατί το Helmos Mountain Festival δεν το παρακολουθείς απλώς… Το ζεις.

Φέτος, η εμπειρία γίνεται πιο πολύπλευρη από ποτέ και αλλάζει επίπεδο — κυριολεκτικά. Το φεστιβάλ που έδειξε το δρόμο, επιστρέφει για να χαράξει νέες, ακόμη πιο σύγχρονες διαδρομές. Εξελίσσεται, τολμά και ξεχωρίζει, όχι μόνο για το τι παρουσιάζει αλλά και για το πώς σε κάνει να το θυμάσαι!

Line Up HMF 2026

Παρασκευή 19 Ιουνίου

Main Stage

Κοινοί Θνητοί • Γιάννης Χαρούλης • Ιουλία Καραπατάκη

Dj set by Valeron

Σάββατο 20 Ιουνίου

Στύγα Spot

Γιάννης Αγγελάκας • Νίκος Βελιώτης

Alpine stage

Σκιαδαρέσες • Νεφέλη Φασούλη

Main Stage

Mikro • Αλκίνοος Ιωαννίδης • Παύλος Παυλίδης • Klangphonics

Κυριακή 21 Ιουνίου

Alpine stage

Χατζηφραγκέτα • Δημήτρης Μυστακίδης

Main Stage

ΒΕΒΗΛΟΣ – ANSER (Eversor) • Μίλτος Πασχαλίδης • ΠΥΞ ΛΑΞ

Dj set by Korolova

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Μεσημεριανό Γλέντι στην Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων με τον Γρηγόρη Σαμόλη

Τιμές εισιτηρίων HMF 2026!

Early foxes: 45€

Προπώληση: 55€

Φέτος, ζήσε τη μαγεία του HMF ακόμα και για μία μόνο ημέρα!

Early foxes: 20€

Προπώληση: 25€

HELMOS MOUNTAIN FESTIVAL

19 – 22 Ιουνίου 2026

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων,

Καλάβρυτα – Χελμός

Σημαντική σημείωση: Για πληροφορίες μετακίνησης από και προς Πάτρα, Θεσσαλονίκη & Αθήνα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, στο τηλέφωνο +306970104625, καθημερινά από τις 10:00 έως 14:00.