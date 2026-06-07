Η ξαφνική απώλεια του Παντελή Παντελίδη και οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την είδηση του τροχαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο όσων μοιράστηκε ο Αντώνης Ρέμος στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος. Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο πρωινό, περιέγραψε την αναστάτωση που προκλήθηκε στην οικογένειά του πριν ταυτοποιηθεί το θύμα.

Πιο συγκεκριμένα, η συνέντευξη Αντώνη Ρέμου έφερε στο φως το παρασκήνιο εκείνης της ημέρας:

«Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής… Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός».

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στα όσα γράφτηκαν μετά το δυστύχημα, τονίζοντας τη δική του θέση για τον εκλιπόντα:

«Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και κυήματα της φαντασίας. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της. Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας».

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, υπογράμμισε:

«Ο Παντελής για μένα ήταν και θα είναι πάντα στην ψυχή μου. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, να γύριζα τον χρόνο πίσω».

«Μου λείπει η φυσική της παρουσία»

Σε άλλο σημείο της τηλεοπτικής του παρουσίας, συζητήθηκε η κατάσταση της Μαρινέλλας. Ο ίδιος εξήγησε πως δεν είχε εκτιμήσει αρχικά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ μετέφερε και την αντίδραση της κόρης του, Ελένης:

«Δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος του κακού που πρόκειται να έρθει. Μου λείπει η φυσική της παρουσία και κρατάω και τα λόγια της Ελένης, της κόρης μου, που πρόλαβε και έζησε στιγμές μαζί της. “Μου λείπει μπαμπά που δεν θα την ξαναδώ”. Είναι τόσο ξεκάθαρη η απάντηση και είναι αλήθεια αυτό. Εμάς που την γνωρίζουμε προσωπικά, σίγουρα μας λείπει κάθε μέρα η φυσική της παρουσία. Η μουσική, ο ήχος, η εικόνα της, είναι πάντα εκεί».

Οι παιδικές ηλικίες και οι ισορροπίες στην οικογένεια

Ο Αντώνης Ρέμος επεκτάθηκε και στα πρώτα χρόνια της ζωής του, στις οικονομικές δυσκολίες αλλά και στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γονείς όταν αποφασίζουν να πάρουν χωριστούς δρόμους.

Αναπολώντας εκείνη την περίοδο, σημείωσε:

«Δουλεύαμε όλοι για να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να προσέχουμε για ό,τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά. Ειδικά στις ηλικίες μέχρι 12-15 χρονών».

Συμπληρώνοντας την τοποθέτησή του για τα οικογενειακά τραύματα, κατέληξε:

«Οι πληγές αυτές είναι αναλλοίωτες στον χρόνο. Το καταλαβαίνεις μετά, οι χαρακές στην ψυχή σου μένουν πάντα, όταν είναι παιδικές. Οι γονείς που δεν ταιριάζουν και θέλουν να χωρίζουν, να κοιτάξουν να βγάλουν έξω από το περιβάλλον τα παιδιά».