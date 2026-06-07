Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό τέθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ στην περιοχή επιχειρούν πλωτά μέσα του Λιμενικού και παραπλέοντα σκάφη.

Οι αρχές εξετάζουν τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά τους σε λιμάνι της νότιας Κρήτης ή της Γαύδου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας μεταξύ των επιβαινόντων.

Συνεχείς αφίξεις νότια της Κρήτης

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Λιβύης, Γαύδου και νότιας Κρήτης. Οι μεταναστευτικές ροές στην περιοχή παραμένουν αυξημένες, με το Λιμενικό και τη Frontex να πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.

Ενισχυμένη επιτήρηση

Στις περισσότερες πρόσφατες επιχειρήσεις, καθοριστικό ρόλο έχουν διαδραματίσει εναέρια μέσα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Frontex, τα οποία εντοπίζουν τις λέμβους σε μεγάλες αποστάσεις από τις ελληνικές ακτές και ενημερώνουν άμεσα το ΕΚΣΕΔ για την κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση και γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των διασωθέντων και ο τόπος μεταφοράς τους.