Τη δική της μάχη δίνει η 16χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μηχανάκι στη Λιοσίων και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμες καθώς οι γιατροί θα επιχειρήσουν τη σταδιακή αφύπνισή της.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για τον φερόμενο 16χρονο δράστη, σουδανικής καταγωγής, που θα απολογηθεί την Πέμπτη 23/4 στον ανακριτή, αποκαλύπτουν ένα βαρύ ποινικό παρελθόν.

Αγωνία για το πώς θα ανταποκριθεί η 16χρονη

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της της ανήλικης που παρασύρθηκε στη Λιοσίων και βρίσκεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από τη σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στην κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 21/4 το ERTNews έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πορεία της μηχανής που παρέσυρε 16χρονη στη Λιοσίων

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του 16χρονου από το Σουδάν

Φύλλο και φτερό κάνουν οι Αρχές τον 16χρονο από το Σουδάν που δίχως να έχει δίπλωμα, έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη κοπέλα.

Ο νεαρός την Πέμπτη 23 Απριλίου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, όπως επίσης και την εγκατάλειψη τροχαίου συμβάντος όπου έχει προκύψει τραυματισμός.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε εντοπιστεί, μόλις 13 ετών, μέσα σε κλεμμένο όχημα μαζί με έναν φίλο του, ενώ τον Ιούλιο του 2024, σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, είχε εντοπιστεί με ένα μαχαίρι και ένα πιστόλι. Ωστόσο, η πιο σημαντική ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται αφορά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκανε διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχαν βρεθεί πάνω από τρία κιλά κάνναβης στο σπίτι του, τα οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, προορίζονταν για διακίνηση σε γυμνάσια και λύκεια της Κυψέλης.