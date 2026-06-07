Οι δραματικές ισορροπίες και το φάντασμα μιας ολικής ρήξης κυριάρχησαν στη συνεδρίαση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου στην πλατεία Καραϊσκάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μεταφέρει την εσωτερική του αντιπαράθεση για το φθινόπωρο.

Σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα όπου αρκετά στελέχη εξέφραζαν ανοιχτά φόβους ακόμη και για το τέλος του κομματικού σχηματισμού, η ηγεσία κατάφερε να κερδίσει χρόνο και να εξασφαλίσει μια καθαρή εσωτερική νομιμοποίηση για τις επόμενες κινήσεις της.

Το κρίσιμο ερώτημα που πλανάται πάνω από την Κουμουνδούρου είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τις δυνάμεις να πορευτεί αυτόνομα, με δεδομένο ότι η τριετής απουσία του ιδρυτή του οδήγησε τα ποσοστά σε επίπεδα κάτω του 3%.

Η πολιτική επιβίωση του χώρου συνδέεται πλέον άμεσα με το αν θα υπάρξουν άμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας και αναλυτικές συζητήσεις ανάμεσα στην τωρινή ηγεσία και την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι απορρίπτει τις συμβατικές κομματικές συνεργασίες.

Η επικράτηση Φάμελλου και το «όχι» στο Plan B

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Σωκράτης Φάμελλος πέτυχε μια σημαντική εσωκομματική νίκη, θέτοντας με σαφήνεια το δίλημμα των επιλογών του κόμματος. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ηγεσία, η εισήγησή του για συμπόρευση με την ευρύτερη προοδευτική πρωτοβουλία έλαβε την έγκριση της πλειοψηφίας, αγγίζοντας το 75%.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο πρόεδρος του κόμματος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας:

«Χτίζουμε “γέφυρες” στο μέλλον. Έτσι με το “δίπλα” στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση. Η απόφασή μας, μας δίνει αξιόπιστο ρόλο από τη Δευτέρα. Με την απόφασή μας, οι πολίτες τη Δευτέρα θα λένε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και όχι 40 κομμάτια”»

Ο Σωκράτης Φάμελλος απέρριψε τις εναλλακτικές προτάσεις και τις τροπολογίες, ζητώντας μεγαλύτερη τόλμη και ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει χώρος για plan B», καθώς η εγκεκριμένη στρατηγική στοχεύει αποκλειστικά στη συγκρότηση μιας νέας πλειοψηφικής πρότασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Το μέτωπο των «τριών» και οι αποκαλύψεις Πολάκη

Στον αντίποδα, η κοινή τροπολογία που κατέθεσαν οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της σε σενάρια αυτοδιάλυσης ή ενσωμάτωσης. Η συγκεκριμένη πρόταση, που ζητούσε μια πιο θεσμική διαδικασία διαλόγου, δεν εγκρίθηκε, συγκεντρώνοντας ποσοστό 40% έναντι 60% της ηγετικής γραμμής, σύμφωνα με την πλευρά του Χανιώτη βουλευτή.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε τη στάση τους, αφήνοντας αιχμές ότι η κίνηση αυτή επαναφέρει ζητήματα που είχαν κριθεί από την Κεντρική Επιτροπή και ανοίγει εμμέσως θέμα ηγεσίας.

Η κόντρα ωστόσο πήρε προσωπικές διαστάσεις, με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση, φέρνοντας στο φως παρασκηνιακές συζητήσεις από τις εσωκομματικές κάλπες του 2023. Ο βουλευτής αποκάλυψε ότι είχε ζητηθεί από τον Νίκο Παππά να στηρίξει την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη έναντι της Έφης Αχτσιόγλου στον δεύτερο γύρο, μια αναφορά που προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετά στελέχη να του καταλογίζουν προσχηματική στάση με μόνο στόχο την αυτόνομη κάθοδο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Παύλος Πολάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις του:

«Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα»

Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι, καθώς τυχόν διαρροές στελεχών και βουλευτών προς άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες ενδέχεται να αλλάξουν πλήρως τις ισορροπίες στο κοινοβούλιο και να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ.