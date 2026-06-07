Η Τήνος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς των Κυκλάδων για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από ήλιο και θάλασσα. Η τέχνη, η γαστρονομία, το κρασί και η αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα συνθέτουν μια διαφορετική εμπειρία διακοπών. Αυτό ακριβώς αξιοποιεί το Art & Wine Retreat που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2026, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες σε ένα τριήμερο δημιουργικότητας, χαλάρωσης και απόλαυσης.

Με φόντο ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά των Κυκλάδων, το retreat φιλοξενείται στον ξενώνα Anemos, έναν μικρό παράδεισο σκαρφαλωμένο στον λόφο του Αγίου Ιωάννη, με ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Εκεί, η ηρεμία του τοπίου συναντά την τέχνη και το κρασί, δημιουργώντας μια εμπειρία που απευθύνεται τόσο σε όσους αγαπούν τη δημιουργική έκφραση όσο και σε εκείνους που αναζητούν μια ουσιαστική απόδραση από την καθημερινότητα.

Η Τήνος δεν επιλέχθηκε τυχαία. Με τη βαθιά καλλιτεχνική της παράδοση, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τους εμβληματικούς περιστεριώνες που αποτελούν σήμα κατατεθέν του νησιού, προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για έμπνευση και επανασύνδεση με τον εαυτό μας. Άλλωστε, το νησί έχει συνδεθεί διαχρονικά με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες που βρήκαν εδώ το προσωπικό τους καταφύγιο δημιουργίας.

Κατά τη διάρκεια του retreat, η εικαστικός Αγγελική Συμεωνίδη θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε καθημερινά εργαστήρια ζωγραφικής τοπίου. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη ζωγραφική, καθώς ο στόχος δεν είναι η τεχνική αρτιότητα αλλά η ελεύθερη έκφραση, η χαρά της δημιουργίας και η σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

Ανάμεσα στα εργαστήρια, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μία ακόμη πλευρά της Τήνου, την οινική της ταυτότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη σε έναν από τους πιο γνωστούς αμπελώνες των Κυκλάδων, όπου θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία τοπικών ποικιλιών κρασιού, συνοδευόμενη από επιλεγμένα νησιώτικα εδέσματα και μοναδική θέα στο κυκλαδίτικο τοπίο.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από τη φιλοξενία του Anemos, με τα δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές βεράντες με θέα στη θάλασσα, τα σπιτικά πρωινά με τοπικά προϊόντα και τις χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα, με ένα ποτήρι Τηνιακό κρασί στο χέρι και τον ήχο του ανέμου να συνοδεύει το ηλιοβασίλεμα.

Περισσότερο από ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο ή μια οινική απόδραση, το Art & Wine Retreat στην Τήνο φιλοδοξεί να προσφέρει μια βιωματική εμπειρία όπου η τέχνη, η φύση και η απόλαυση συναντιούνται με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

3 Days Art & Wine Retreat in Tinos

3-5 Ιουλίου 2026

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:

Anemos Guesthouse, Τήνος