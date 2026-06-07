Μια άκρως λαμπερή και κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Πριγκίπισσα Κέιτ, δίνοντας το παρών στον γάμο του μεγαλύτερου εγγονού της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Πίτερ Φίλιπς παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Χάριετ Σπέρλινγκ, σε μια ρομαντική τελετή στο γραφικό χωριό Κεμπλ του Γκλόστερσιρ, το οποίο αποτελεί τη γενέτειρα της νύφης.

Η παρουσία των μελών της βασιλικής οικογένειας, με επικεφαλής τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, συγκέντρωσε τα βλέμματα, όμως η Κέιτ Μίντλετον κατάφερε για άλλη μια φορά να γίνει το κεντρικό πρόσωπο συζήτησης στους κύκλους της μόδας.

Όπως αποκαλύπτουν το royalfashionpolice η επιλογή των αξεσουάρ της έκρυβε μια οικονομική δυσαναλογία που προκαλεί αίσθηση.

Η αριθμητική της βασιλικής κομψότητας

Για την περίσταση, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα ολοκαίνουργιο μάξι φόρεμα με γιακά σε κρεμ απόχρωση του οίκου Roland Mouret, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 910 δολάρια. Το look συμπληρώθηκε με δερμάτινες γόβες Rupert Sanderson σε nude τόνο, αξίας 675 δολαρίων, τις οποίες έχει φορέσει ξανά στο παρελθόν, καθώς και ένα ήδη γνωστό clutch τσαντάκι Forever New.

Ο γάμος της Χάριετ Σπέρλινγκ με τον Πίτερ Φίλιπς στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, στο Κεμπλ του Γκλόστερσιρ

BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Το ενδιαφέρον στοιχείο εστιάζεται στο κεφάλι της, καθώς το εντυπωσιακό ψάθινο καπέλο «Hera» με το σατέν φιογκάκι από το brand JT Millinery κόστισε 2.217 δολάρια. Κάνοντας τις απαραίτητες προσθέσεις, γίνεται σαφές ότι το συγκεκριμένο αξεσουάρ ξεπέρασε σε αξία το φόρεμα και τα παπούτσια της μαζί, τα οποία άγγιξαν αθροιστικά τα 1.585 δολάρια.

Στο ιστορικό Κεμπλ για το «ναι»

Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε στην ιστορική εκκλησία των Αγίων Πάντων, ένα κτίσμα με τεράστια ιστορική διαδρομή. Στην επίσημη παρουσίαση του ναού στο διαδίκτυο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για έναν:«φιλικό και ζωντανό ναό, κοντά στις πηγές του Τάμεση»

Η θρησκευτική τελετή και η μετέπειτα δεξίωση αποτέλεσαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επιδείξουν τα μέλη του παλατιού τις ενδυματολογικές τους επιλογές. Αν και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε επίσης σκουλαρίκια Kiki McDonough αξίας 7.500 λιρών από την προσωπική της συλλογή, η αγορά του νέου καπέλου ήταν αυτή που σχολιάστηκε περισσότερο, αποδεικνύοντας ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, ακόμα και όταν αυτή κοστίζει μια μικρή περιουσία.