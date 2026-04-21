Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περί ανάγκης θωράκισης της Ευρώπης από επιρροές τρίτων χωρών, όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των δημοσιογράφων την Τρίτη, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο, απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου Anadolu για το πώς πρέπει να ερμηνευτούν οι δηλώσεις της προέδρου της Επιτροπής, σημείωσε ότι η Τουρκία φέρει αυξημένη ευθύνη λόγω του καθεστώτος υποψήφιας χώρας.

«Η Τουρκία, ακριβώς επειδή είναι υποψήφια χώρα, έχει και πρόσθετη ευθύνη στην περιοχή της. Δεν επιβλέπουμε την επιρροή που ασκεί στη γειτονική της περιοχή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Von der Leyen: "We must succeed in completing the European continent so that it is not shaped by Russian, Turkish, or Chinese influence".



I believe this is the first time ever that an EC President has placed Ankara in the same category as Moscow and Beijing



(note the order btw) pic.twitter.com/vgKlklvM6U — Oğuz Arıkboğa (@OguzArikboga) April 20, 2026

Η ίδια εξήγησε ότι η αναφορά της Φον ντερ Λάιεν αφορούσε κυρίως τα δυτικά Βαλκάνια και συνδέεται με την ανάγκη οι περιφερειακές σχέσεις να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υπογράμμισε, η προσδοκία της ΕΕ είναι η Τουρκία να δρα με τρόπο συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιών στο πλαίσιο της περιφερειακής της πολιτικής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε αναφερθεί στο ζήτημα τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Αμβούργο για την 80ή επέτειο της εφημερίδας Die Zeit, όπου εξέφρασε την υποστήριξή της στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα» είχε δηλώσει.

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νατσό Σάντσεζ Αμόρ, επέκρινε την Τρίτη τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέροντας ότι είναι «γεωπολιτικά λανθασμένο» να παρουσιάζεται η Τουρκία, μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα, ως χώρα που ασκεί επιρροή στην Ευρώπη.

«Σε πρόσφατη ομιλία της, η Πρόεδρος της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την Τουρκία ως χώρα που ασκεί επιρροή στην Ευρώπη, μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό είναι εντελώς ασυμβίβαστο με τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα για ισχυρότερη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και αποτελεί μια γεωπολιτικά λανθασμένη ανάλυση», ανέφερε στο X.

Η Σερέν Σελβίν Κορκμάζ, πολιτικός επιστήμονας και σχολιάστρια, δήλωσε ότι η διατύπωση της φον ντερ Λάιεν σηματοδοτεί μια αλλαγή στη ρητορική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την Τουρκία. Είπε ότι οι Βρυξέλλες αντιμετώπιζαν από καιρό την Τουρκία ως υποψήφια χώρα και ως απαραίτητο, αν και προβληματικό, εταίρο, αλλά το να χαρακτηρίζεται η Τουρκία ως εξωτερική πηγή επιρροής υποδηλώνει ότι τώρα θεωρείται πολιτικά και γεωγραφικά εκτός Ευρώπης, παρά τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ, τον έλεγχο των Τουρκικών Στενών και τη θέση της στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο οικονομολόγος Τίμοθι Ας, ο οποίος καλύπτει την Τουρκία καθώς και τις αναδυόμενες οικονομίες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, χαρακτήρισε τη δήλωση «πλήρη άγνοια» και είπε ότι η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς την Τουρκία. Σε ξεχωριστή ανάρτησή του, ανέφερε ότι η φον ντερ Λάιεν φαίνεται να μην κατανοεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτάται εν μέρει από χώρες όπως η Ουκρανία, η Τουρκία, η Φινλανδία και η Πολωνία.

Ο Ζίγια Μεράλ, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, δήλωσε ότι η παρατήρηση αυτή αντανακλά ένα βαθύτερο πρόβλημα στην προσέγγιση της Ευρώπης έναντι της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει γιατί η Τουρκία δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως πραγματικό μελλοντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και σε περιόδους που το ιστορικό της σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαινόταν πιο ελπιδοφόρο. Ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι ειλικρινείς ως προς το αν έχουν ουσιαστικά τερματίσει την πορεία ένταξης της Τουρκίας.