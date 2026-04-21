Οι αμερικανικές αρχές έβαλαν οριστικό «λουκέτο» σε μια μικρή αλλά φιλόδοξη ελβετική τράπεζα, μετατρέποντας την υπόθεση MBaer σε τεστ αξιοπιστίας για ολόκληρη την Ελβετία ως παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η MBaer Merchant Bank, που ιδρύθηκε το 2018 από τον απόγονο της δυναστείας Julius Bär, εμφανίστηκε ως «τράπεζα με ψυχή» που θα κάλυπτε το κενό που άφησαν οι μεγάλοι όμιλοι της Ελβετίας όταν απομακρύνθηκαν από πιο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες μετά το αμερικανικό σφυροκόπημα κατά της τραπεζικής μυστικότητας. Λιγότερο από μία δεκαετία αργότερα, η τράπεζα οδηγήθηκε σε εκκαθάριση, αφού το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε τον διαβόητο μηχανισμό «Section 311», χαρακτηρίζοντάς την «πρωταρχική ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος» και αποκόπτοντάς την από το δολαριακό σύστημα, μια κίνηση που ειδικοί περιγράφουν ως «φιλί του θανάτου» για κάθε τράπεζα.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την ελβετική τράπεζα ότι λειτούργησε ως κρίσιμος «κόμβος πρόσβασης» στο δολάριο για δίκτυα συνδεδεμένα με κυρώσεις σε Ρωσία, Ιράν και Βενεζουέλα, διοχετεύοντας πάνω από 100 εκατ. δολάρια μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για λογαριασμό «παράνομων παραγόντων», περιλαμβανομένων προσώπων υπό κυρώσεις, πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και σχημάτων διαφθοράς που συνδέονται με την κρατική πετρελαϊκή PDVSA και τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν. Η τράπεζα φέρεται, σύμφωνα με τη FinCEN, να συνέχισε να προσελκύει πελάτες υψηλού κινδύνου ακόμη και όταν οι εσωτερικές ομάδες κανονιστικής συμμόρφωσης σήκωναν «κόκκινες σημαίες», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συναλλαγές πέρασαν με ατελείς ελέγχους δέουσας επιμέλειας.

Η Ελβετία και η τράπεζα που έγινε «κόμβος» για κυρώσεις

Η υπόθεση MBaer έρχεται σε μια στιγμή που η Ελβετία προσπαθεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία να αποτινάξει τη βαριά σκιά της εποχής του τραπεζικού απορρήτου και να αποδείξει ότι οι τράπεζές της δεν είναι πλέον καταφύγιο για μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή. Οι μεγάλοι όμιλοι – UBS, Credit Suisse, Pictet, Julius Baer – πλήρωσαν δισεκατομμύρια σε πρόστιμα, παρέδωσαν δεδομένα πελατών και περιόρισαν δραστικά τη δραστηριότητά τους με πελάτες από χώρες υπό κυρώσεις ή με περίπλοκες διασυνοριακές δομές, αφήνοντας κενό που έσπευσαν να καλύψουν μικρότερες, πιο ευέλικτες τράπεζες όπως η MBaer.

Ο Μίχαελ Μπερ «πούλησε» το εγχείρημά του ως boutique τράπεζα για επιχειρηματίες που είχαν αποκλειστεί από τους παραδοσιακούς παίκτες, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να εξυπηρετεί «δύσκολες» αγορές με αυστηρότερη, όχι χαλαρότερη, δέουσα επιμέλεια. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά περιγράφει κάτι πολύ διαφορετικό: μια τράπεζα στο κέντρο σύνθετων δικτύων που χρησιμοποιούν πολυεπίπεδες εταιρικές δομές, ενδιάμεσους και σταυρωτές συναλλαγές για να παρακάμπτουν το καθεστώς κυρώσεων σε Ρωσία, Βενεζουέλα και Ιράν, με συγκεκριμένες αναφορές σε λογαριασμούς που συνδέονται με Ρώσους υπό αμερικανικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου πρώην προέδρου, καθώς και σε συναλλαγές που σχετίζονται με στρατιωτικές προμήθειες και λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου.

Πιέσεις από ΗΠΑ, κριτική στην εποπτεία της Ελβετίας

Η Finma, η εποπτική αρχή της Ελβετίας, διερευνούσε την MBaer επί δύο χρόνια και τελικά αποφάσισε να ανακαλέσει την άδειά της και να διατάξει εκκαθάριση, έχοντας εντοπίσει σοβαρές ελλείψεις σε εταιρική διακυβέρνηση, συστήματα ελέγχου και τήρηση των κανόνων κατά του ξεπλύματος, καθώς και περιπτώσεις όπου πελάτες υπό κυρώσεις μπόρεσαν να παρακάμψουν δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του ελβετικού νομικού πλαισίου, η τράπεζα συνέχισε να λειτουργεί όσο εκκρεμούσε η έφεσή της, με τα δικαστήρια να «παγώνουν» την άμεση εφαρμογή της εκκαθάρισης και να απαγορεύουν στη Finma να επικοινωνήσει επισήμως την απόφασή της.

Το κενό αυτό αξιοποίησε η Ουάσινγκτον, εφαρμόζοντας πρώτη φορά το εργαλείο Section 311 σε ελβετική τράπεζα, κίνηση που έκοψε αυτομάτως την πρόσβαση της MBaer στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα και στο δολάριο και, στην πράξη, έκανε αδύνατη τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Νομικοί και ειδικοί σε οικονομικό έγκλημα χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξευτελιστική» για τις ελβετικές αρχές, σημειώνοντας ότι η Finma έχει φήμη αργών αντανακλαστικών, ενώ ορισμένοι αναλυτές στο Ρότερνταμ και στη Ζυρίχη υπογραμμίζουν ότι η αμερικανική FinCEN έδρασε «βίαια και γρήγορα», επιβεβαιώνοντας την εικόνα πως η Ελβετία θεωρείται «ένοχη μέχρι αποδείξεως του εναντίου» σε θέματα ξεπλύματος.

Κατάρρευση της τράπεζας, μπλοκαρισμένοι καταθέτες

Εν τω μεταξύ, η MBaer πέρασε από εσωτερικό «ξεκαθάρισμα», κόβοντας περίπου το ένα τρίτο της πελατειακής της βάσης, αναβαθμίζοντας τα συστήματα συμμόρφωσης και φέρνοντας νέα διοίκηση, ανάμεσά τους πρώην στέλεχος της Deutsche Bank που είχε διευθύνει το ελβετικό τμήμα της ρωσικής Sberbank, χωρίς όμως αυτά τα μέτρα να αποδειχθούν αρκετά για να αντιστρέψουν την πορεία. Ένας ελεγκτής της Finma διαπίστωσε ότι περίπου το 80% των πελατειακών σχέσεων χαρακτηρίζονταν υψηλού κινδύνου και ότι το 98% των εισερχόμενων κεφαλαίων προερχόταν από τέτοιους πελάτες – στοιχεία που, ακόμη κι αν «φουσκώνουν» λόγω λίγων μεγάλων λογαριασμών, αποτυπώνουν το ρίσκο στο οποίο είχε εκτεθεί η τράπεζα, σύμφωνα με τους Financial Times.

Μετά την επίσημη έναρξη της εκκαθάρισης, η MBaer ξεκίνησε σταδιακές επιστροφές χρημάτων σε πελάτες αφού πρώτα ολοκλήρωνε ελέγχους κατά του ξεπλύματος για τον καθένα, όμως, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, πλέον «καμία αποπληρωμή πελατειακών κεφαλαίων δεν είναι προς το παρόν δυνατή», καθώς κόπηκε η πρόσβασή της στο ελβετικό διατραπεζικό σύστημα πληρωμών. Στα γραφεία της στη λίμνη της Ζυρίχης τα φώτα παραμένουν ακόμη αναμμένα και λίγοι εργαζόμενοι συνεχίζουν να βοηθούν τους εκκαθαριστές, την ώρα που η Ελβετία μετρά τις ζημιές στη φήμη της και οι επικριτές της υπενθυμίζουν ότι οι «παλιές οικογενειακές» επωνυμίες δυσκολεύονται να αντέξουν την πίεση της νέας εποχής διαφάνειας.