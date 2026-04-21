Η σειρά Η γη της ελιάς έρχεται την Τρίτη με ένα νέο επεισόδιο και αυτή τη φορά η Έμμα παραμένει η πέτρα του σκανδάλου ανάμεσα στον Στέφανο και τη Βασιλική.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο την Τρίτη στη σειρά Η γη της ελιά;ς.

Η Έμμα λυγίζει και παραδέχεται πως είναι ερωτευμένη με τον Στέφανο και η Βασιλική είναι έτοιμη να τα τινάξει όλα στον αέρα. Ο Παρασκευάς χωρίζει τη Φρύνη.

Στο σπίτι της Αριάδνης και του Γιώργη ξεσπά φωτιά και σκορπίζει τον πανικό καθώς το μωρό τους κινδυνεύει. Η Αλεξάνδρα βρίσκει καινούριο γραφολόγο και βάζει στόχο να ξεσκεπάσει κάθε σκοτεινή λεπτομέρεια γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο του Ορέστη.

Ένας από τους φόνους του serial killer φαίνεται να σχετίζεται με τον Μανώλη ο οποίος βρισκόταν στην ίδια περιοχή και οι υποψίες του Κουράκου φουντώνουν. Ο Λυκούργος σηκώνεται για αγόρευσή του ελπίζοντας να πείσει την έδρα πως η Ασπασία έχει ελαφρυντικά.

