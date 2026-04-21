Ο 23χρονος φίλος της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά, ο οποίος περιγράφεται ως τρανς άτομο και είναι επίσης γνωστό με το όνομα «Ολίβια», σπάει τη σιωπή του και, μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου μεταφέρθηκε μετά τον τραγικό θάνατο της νεαρής κοπέλας, αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, αλλά και στο μοιραίο βράδυ.

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό.

Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα, βάφτηκα, γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση.

Εγώ πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ο 26χρονος μίλησε από το κινητό μου. Έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρούχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όσα ακούγονται περί μαστροπείας», ανέφερε ο 23χρονος στη δήλωσή του που προβλήθηκε από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πατήρ Ξενοφώντας, ο οποίος δήλωσε πως γνωρίζει την οικογένεια της Ολίβιας και έκανε λόγο για ανθρώπους εργατικούς και χαμηλών τόνων. «Το παιδί ήρθε και στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη με τη μητέρα του. Τον αγαπάω ιδιαίτερα. Η οικογένειά του είναι άνθρωποι του μόχθου, κτηνοτρόφοι. Ερχόταν στους αγιασμούς, ένα ευγενικό παιδί και μία πολύ καλή και γλυκιά οικογένεια», είπε, προσθέτοντας πως γνώριζε και τη Μυρτώ και είχε σχηματίσει καλή εικόνα.

Χθες, ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δικηγόρος του νεαρού, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Live News του Mega, υποστήριξε ότι ο 23χρονος είπε ψέματα στην αστυνομία γιατί «είναι βλάκας» και πίστεψε τις «υποσχέσεις» των αστυνομικών ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο αν μιλήσει.

«Την υπόθεση την ανέλαβα στον ανακριτή. Ο εντολέας μου πήγε σαν βλάκας που είναι στην αστυνομία, του έπαιξαν ένα παιχνίδι, είπε υπέρ τα δέοντα με μια ρητή υπόσχεση, ότι θα τον αφήσουν να φύγει. Γιατί αν δεν μιλούσε αυτός, η υπόθεση είτε θα την ψάχνανε, είτε δεν θα ήξεραν πού θα βρίσκονταν», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα περισσότερα είναι μυθεύματα, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα, θα πω την αλήθεια, όπως τη μετέφερε ο εντολέας μου και έχω δει στη δικογραφία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, ο δικηγόρος του 23χρονου ισχυρίστηκε ότι είναι πρόχειρη η δικογραφία που παρέλαβε, ενώ δήλωσε ότι ο εντολέας του πανικοβλήθηκε, επειδή το μοιραίο βράδυ ήταν ντυμένος γυναίκα.

«Είμαι 38 χρόνια δικηγόρος, τέτοια προχειρότητα δεν έχω δει ξανά σε δικογραφία. Τους εμφανίζουν όλους σεσημασμένους», είπε, σημειώνοντας: «Ο εντολέας μου είχε βαφτεί γυναίκα, φορούσε περούκα, είχε βλεφαρίδες, φούστα. Όπως μετέφερε ο εντολέας μου, πανικοβλήθηκαν στην αρχή».