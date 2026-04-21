Πολλά παραμένουν τα ερωτήματα αναφορικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά που βρέθηκε νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου. Οι πληροφορίες που βλέπουν το «φως» είναι ανατριχιαστικές με τον πατέρα της κοπέλας να κάνει λόγο για κύκλωμα μαστροπείας που δρούσε στο νησί και ήθελε να απαγάγει την κόρη του και να τη φέρει στην Αθήνα. Οι Αρχές αναζητούν τα πρόσωπα «κλειδιά» της υπόθεσης ενώ η βιντεοκλήση με τον 66χρονο άνδρα έχει μπει στο «μικροσκόπιο».

«Κάνω τον Μαγκάιβερ. Δεν ξέρω, εικασίες κάνω. Πήραν το κινητό της κόρης μου, όποιος ήθελε μπορούσε να γράψει τα μηνύματα», ανέφερε ο πατέρας της Μυρτώς σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Mega.

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο τη Δευτέρα του Πάσχα, το οποίο, όπως τόνισε είχε παγιδεύσει τη Μυρτώ με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση της νεαρής με στόχο το κέρδος.

Οι ένοικοι του καταλύματος και τα ψέματα της ιδιοκτήτριας

Οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά συνεχίζεται με την Αστυνομία να εξετάζει, πέραν όλων των άλλων, και το κατάλυμα στο οποίο έμεινε η νεαρή μαζί με τον 23χρονο και τον 26χρονο το μοιραίο βράδυ.

Αν και η ιδιοκτήτρια του AirBnB έλεγε πως δεν είχε άλλους πελάτες πέραν από την Μυρτώ και τον 23χρονο, το «Live News» τη Δευτέρα 20/4 αποκάλυψε με στοιχεία και μαρτυρίες πως μόνο κλειστό δεν ήταν τελικά το κατάλυμα και πως υπήρχαν και άλλοι ένοικοι εκείνο το βράδυ:

Ένα 18χρονο κορίτσι στο δωμάτιο 11.

Ο 56χρονος πατέρας της με τη σύντροφό του στο δωμάτιο 15.

27 λεπτά μετά τα μεσάνυκτα στο κατάλυμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής μπήκε ο 23χρονος με την Μυρτώ. Η ιδιοκτήτρια τους οδηγεί στο δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο.

«Τους ανέβασα επάνω, τους πήγα στο δωμάτιο. Μου είπαν πολύ ωραίο. Μόνο αν έχει καλή ηχομόνωση με ρώτησε το παιδί» είπε.

Η ιδιοκτήτρια έφυγε και στο δωμάτιο μένει η Μυρτώ και ο 23χρονος. Ακριβώς δίπλα, στο δωμάτιο 11, διαμένει ένα 18χρονο κορίτσι, ενώ στον κάτω όροφο, στο δωμάτιο 15, ο 56χρονος πατέρας της μαζί με τη σύντροφό του.

«Η κοπέλα έμενε στο ξενοδοχείο από το Πάσχα. Ο 22χρονος την είχε επισκεφθεί και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο δωμάτιο. Εκείνο το βράδυ ο 22χρονος ήταν για ένα ποτό και κανόνισαν να πάει αργότερα να την βρει. Εκείνη άκουσε κάποια στιγμή τη φωνή του 26χρονου και τον αναγνώρισε. Πήρε τηλέφωνο τον 22χρονο και τον ενημέρωσε πως στο ξενοδοχείο είναι και ο 26χρονος. Αργότερα, της ανέφερε ο 22χρονος ότι τον είχε καλέσει και του είχε πει ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει, γιατί φοβήθηκε και της είπε 22χρονος να μείνει μέσα. Ο 22χρονος έφυγε ξαφνικά και με την 18χρονη μίλησε αργότερα. Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο είδε τη Μυρτώ κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει “ζεις;” Έπειτα, πήρε το μπουφάν της και την κατέβασε στο ΕΚΑΒ μαζί με τον 26χρονο» επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Το μυστηριώδες κορίτσι στο δωμάτιο 11 είναι η σύντροφος του 22χρονου κατηγορούμενου όπως αποκαλύπτει ο αδελφός του.

«Υπάρχει μία κοπέλα που ήταν στο δωμάτιο με τον αδελφό μου. Ήταν πριν πάνε όλα τα παιδιά στα δωμάτια» είπε ο αδερφός του 22χρονου.

Και ο 22χρονος στην απολογία του υποστήριξε πως στο κατάλυμα βρέθηκε εκείνο το βράδυ γιατί είχε πάει να επισκεφτεί την κοπέλα του που έμενε εκεί με τον πατέρα της για τις ημέρες του Πάσχα.

«Εγώ δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους. Έμενα σε άλλο δωμάτιο με ένα άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα» σημείωσε.

«Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Όντως πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά», έχει πει ο νεαρός στην απολογία του.

Δευτερόλεπτα λεπτά εμφανίζονται οι κατηγορούμενοι να κουβαλούν αναίσθητη την Μυρτώ. Πόρτες ανοίγουν και κλείνουν. Ακούγονται φωνές, ποδοβολητά, γίνεται προσπάθεια να επαναφέρουν το κορίτσι που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Τι συνέβη τελικά με τις κάμερες

Σημαντικά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν και γύρω από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου. Παρότι υπάρχουν κάμερες τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο πλάνα από το εσωτερικό.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι η κάμερα που κάλυπτε την είσοδο δεν λειτουργούσε. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αμφισβητούν αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς φέρεται να υπήρξε παρέμβαση από συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας ώστε να μην παραδοθεί το σχετικό υλικό στις αρχές – κάτι που τελικά φαίνεται πως έγινε.