Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με νέα στοιχεία να περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το ήδη σκοτεινό σκηνικό.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής κυκλωμάτων μαστροπείας και διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων, καθώς και οι επικοινωνίες της 19χρονης τόσο το μοιραίο βράδυ όσο και τις προηγούμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις και οι επαφές της.

Νέα δεδομένα προκύπτουν και για το κατάλυμα όπου διέμενε η 19χρονη. Αν και αρχικά η ιδιοκτήτρια υποστήριζε ότι στο διαμέρισμα βρίσκονταν μόνο η Μυρτώ και ο 23χρονος φίλος της, στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News δείχνουν ότι στο κτίριο υπήρχαν και άλλα άτομα.

Συγκεκριμένα, στον πρώτο όροφο διέμεναν η 19χρονη και ο φίλος της, ενώ στο ισόγειο έμενε ένας 56χρονος με τη σύντροφό του. Σε άλλο δωμάτιο φέρεται να διέμενε η 18χρονη κόρη του 56χρονου μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο. Παράλληλα, στο δωμάτιο της 19χρονης φαίνεται να βρισκόταν και ο 26χρονος αρσιβαρίστας – στοιχείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζαν αρκετοί από τους εμπλεκόμενους.

Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν και γύρω από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου. Παρότι υπάρχουν κάμερες τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο πλάνα από το εσωτερικό.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι η κάμερα που κάλυπτε την είσοδο δεν λειτουργούσε. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αμφισβητούν αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς φέρεται να υπήρξε παρέμβαση από συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας ώστε να μην παραδοθεί το σχετικό υλικό στις αρχές – κάτι που τελικά φαίνεται πως έγινε.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και να γεννά κρίσιμα ερωτήματα, με τις αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων και να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.