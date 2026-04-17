Λίγη ώρα πριν από την κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, ολοκληρώθηκε η απολογία του πρώτου από τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση, του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο 26χρονος παραδέχτηκε ότι ο ίδιος αγόρασε τις ναρκωτικές ουσίες δύο φορές προκειμένου να πάνε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουν χρήση.

Όπως είπε, η δεύτερη φορά που έγινε χρήση ήταν περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να παρουσιάζει πρόβλημα στην υγεία της.

Τα χρήματα για τα ναρκωτικά τα πλήρωσαν όλοι, όπως υποστήριξε.

Ο κατηγορούμενος είπε ακόμη πως νόμιζε ότι η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του προληπτικά στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Είπε ακόμη ότι έχει δαγκώματα από τα δόντια της Μυρτώς στα δάχτυλά του και γι’ αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.

Για τον φίλο του, ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκαν όλα, είπε πως τον ειδοποίησε εκείνος όταν είδε ότι η κατάσταση εξελίσσεται άσχημα και πως εντελώς τυχαία, εκείνος ήταν με μια κοπέλα στο δωμάτιο με το νούμερο 11 το οποίο βρισκόταν δίπλα από το δικό τους.

Σύμφωνα με την κατάθεση και όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο φίλος του πήγε μπροστά, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, προκειμένου να ανοίξει τις πόρτες και εκείνος ήταν που κατέβασε την 19χρονη Μυρτώ στην αγκαλιά του. Την άφησε πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασε με το παλτό που κρατούσε ο 22χρονος από την Αλβανία, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ. Τότε, την παρέδωσαν οι δυο τους στους διασώστες προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο 26χρονος υποστήριξε ακόμη πως δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη, ενώ παραδέχθηκε στην ανακρίτρια πως στην αρχή είχε πει ψέματα ότι δεν ήταν μαζί με τη 19χρονη το μοιραίο βράδυ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 26χρονου, την πόρτα του ανακριτικού γραφείου πέρασε ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς, με τον οποίο η άτυχη κοπέλα πήγε μαζί λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο του Αργοστολίου.