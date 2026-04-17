Βαρύ είναι το κλίμα στην Κεφαλονιά όπου σήμερα, Παρασκευή 17/4, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς που εντοπίστηκε νεκρή σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να την εγκατέλειψαν αβοήθητη στο σημείο.

Οι συγγενείς και οι φίλοι της 19χρονης θα την αποχαιρετήσουν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου.

«Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου»

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο πατέρας της 19χρονης τονίζοντας πως πρόκειται για την πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του, ενώ έκανε λόγο για την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον θάνατο της κόρης του.

«Πραγματικά, είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε εμένα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω», επεσήμανε.

«Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ και του είπα “παιδί μου, αφού σου είπα πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, μην κάνεις αυτό, θα παρουσιαστούν οι διάβολοι, μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε…”, δηλαδή τα ‘χα πει, λες και ήμουν προφήτης», είπε.

«Το μπλέξανε το παιδί μου»

«Το μπλέξανε το παιδί μου, γιατί ήξερα τον χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα κύκλωμα. Έχουν σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί μου, να την μπλέξουν σε μια τέτοια περιπέτεια» δήλωσε ο πατέρας της Μυρτώς.

«Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε. Γλιτώστε με, να μην λοιδορούν το παιδί μου. Σήμερα έχω και τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα “παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Αντί να σε πάω στον αγαπημένο σου, σε πάω στον Χάρο. Με μπέρδεψες παιδί μου”» τόνισε.

«Χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών και ότι την παγίδευσαν»

Ο πατέρας της 19χρονης σημείωσε πως η κόρη του χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών και ότι την παγίδευσαν.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, οι κατηγορούμενοι έριξαν κάτι στο ποτό της κόρης του, γεγονός που οδήγησε στους σπασμούς και την απώλεια της ζωής της.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την ίδια στιγμή αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τρεις νεαροί όχι μόνο δεν παρείχαν βοήθεια στη 19χρονη, αλλά φέρονται να επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εξ αυτών παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο, ενώ πήρε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, το οποίο άφησε αργότερα σε καφετέρια. Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό, ωστόσο στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου το είχε αφήσει.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι επιχείρησαν να βοηθήσουν και ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.