Πολύτιμος χρόνος φαίνεται ότι χάθηκε στην υπόθεση της 19χρονης στο Αργοστόλι, με τη Μυρτώ να δίνει μάχη για μία ώρα και 17 λεπτά να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του νοσοκομείου προς τον ιατροδικαστή, η κοπέλα ξεψύχησε στις 05:48 το πρωί.

Το ενημερωτικό του νοσοκομείου προς τον ιατροδικαστή, που αναγράφει την ώρα θανάτου:

O Alpha ανέφερε ότι η 19χρονη ήταν για 77 λεπτά μόνη και αβοήθητη στην πλατεία που την παράτησε η παρέα της, με το ΕΚΑΒ να την παραλαμβάνει στις 04:35. Η κοπέλα λοιπόν, για μία ώρα και 17 λεπτά πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή.

Ένας από τους διασώστες του ΕΚΑΒ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Στις 04:31 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε στο κέντρο του Αργοστολίου για μια κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. 4:35 αφιχθήκαμε στο σημείο. Εκεί βρήκαμε μια κοπέλα ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο.

Μαζί της βρίσκονταν και δύο ακόμη άτομα, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι την κοπέλα την είχαν βρει προ ολίγου στο οδόστρωμα και πως δεν την γνώριζαν. Η κοπέλα ανέπνεε αργά και με δυσκολία. Είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό. Ναι, τον έναν τον γνωρίζω φυσιογνωμικά. Είναι ο… (26χρονος)».

Αύριο η κηδεία

Το μεσημέρι της Παρασκευής του Πάσχα, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 19χρονη Μυρτώ.

Η μητέρα της σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε: «Την είχα εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Ποτέ δεν μας είχε μυστικά. Είπε “μαμά θα βγω με τον…”. Της είπα να βγεις κορίτσι μου».

Επίσης, και ο πατέρας της κοπέλας προχώρησε σε συγκινητικές δηλώσεις, αναφέροντας ότι η κόρη του ζητούσε να την συνοδεύσει ντυμένη νύφη στην εκκλησία, κάτι που θα κάνει, αλλά επειδή πέθανε.

«Μου λέει “μπαμπά θέλω να με πας εσύ νυφούλα στην εκκλησία, μη μου πάθεις τίποτα”. Αύριο θα την πάω στην εκκλησία, νυφούλα στον Χάρο», είπε ο πατέρας της 19χρονης.

Καταγγελίες για τους νεαρούς που ήταν μαζί με τη Μυρτώ

Στο «τραπέζι» των ερευνών σοβαρές καταγγελίες για τους νεαρούς που ήταν μαζί με τη Μυρτώ. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τρεις νεαροί όχι μόνο δεν παρείχαν βοήθεια στη 19χρονη, αλλά φέρονται να επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εξ αυτών παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο, ενώ πήρε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, το οποίο άφησε αργότερα σε καφετέρια.

Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό, ωστόσο στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου το είχε αφήσει.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι επιχείρησαν να βοηθήσουν και ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.