Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει φέτος στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαΐου με δωρεάν είσοδο στις μόνιμες εκθέσεις αλλά και στην περιοδική έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue.

Παράλληλα, καθώς το φετινό θέμα του εορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει δωρεάν μια πρωτότυπη δράση όπου οι επισκέπτες θα βιώσουν το Μουσείο αλλιώς: χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις, καλούνται, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, να εξερευνήσουν τη διαφραγματική αναπνοή και τη δημιουργία ηχοτοπίων με αφορμή τη μόνιμη έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης αλλά και την περιοδική έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue! Μια δωρεάν συμπεριληπτική πρωτόγνωρη εμπειρία που απευθύνεται σε όλους!

Αφετηρία είναι το έργο Balloon Venus Lespugue (Orange) του Jeff Koons που μοιάζει να αποτελείται από φουσκωμένα μπαλόνια και παραπέμπει σε ένα σώμα που καθώς εισπνέει γεμίζει με αέρα αλλά και τα κυκλαδικά ειδώλια με τη χαρακτηριστική τοποθέτηση των χεριών κάτω από το στήθος, στο ύψος του διαφράγματος. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα εξασκήσουν τη διαφραγματική αναπνοή τους με σκοπό τη χαλάρωση, τη συγκέντρωση και την αρτιότερη παραγωγή ήχου.

Στη συνέχεια, δουλεύοντας με στοιχεία όπως ο ρυθμός, η ένταση της φωνής και ο αυτοσχεδιασμός, η ομάδα θα δημιουργήσει το ηχοτοπίο της θάλασσας, που συνδέεται τόσο με τον μύθο της γέννησης της Αφροδίτης όσο και με τον Κυκλαδικό πολιτισμό και τη στενή σχέση του με το θαλάσσιο στοιχείο και το ταξίδι.

Στην τελευταία ενότητα, τα άτομα θα μεταφερθούν συμβολικά στον κόσμο των παλαιολιθικών Αφροδιτών και στην ατμόσφαιρα του σπηλαίου. Μέσα από την αναπνοή και τον πρωτογενή ανθρώπινο ήχο, θα δημιουργηθεί ένα ηχοτοπίο που παραπέμπει σε έναν αρχέγονο κόσμο. Η εμπειρία θα εμπλουτιστεί με τη χρήση φυσικών υλικών, όπως νερό και πέτρες, τα οποία δεν λειτουργούν μόνο ως ηχητικές πηγές, αλλά ενεργοποιούν πολλαπλές αισθήσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εξερεύνησης και πειραματισμού.

Με τη χρήση της φωνής πέρα από τη γλώσσα, μέσα από άναρθρους ήχους και φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς οι επισκέπτες θα εκφραστούν ελεύθερα χωρίς τη δέσμευση του λόγου και θα συμμετέχουν ισότιμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκφραστικών δεξιοτήτων ή αισθητηριακών αναπηριών.

Η δράση θα έχει παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και θα πραγματοποιηθεί 2 φορές, στις 15.30 και στις 16.30. Η δράση πραγματοποιείται από τους Αντώνη Πριμηκύρη, εκπαιδευτικό θεάτρου και Κατερίνα Νταμάνη, εκπαιδευτικό μουσικής.

Στις 18 Μαΐου, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα βιώσετε μια μοναδική εμπειρία με όλες σας τις αισθήσεις!

Πρακτικές Πληροφορίες

Ημέρα & ώρα:

Δευτέρα 18 Μαΐου

15:30 – 16:00 &16:30 – 17:00

Συμμετοχή: Δωρεάν – απαιτείται κράτηση θέσης

Κρατήσεις: cycladic.gr

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Ηροδότου 1 & Βασιλίσσης Σοφίας