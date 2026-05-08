Ηλεκτρονικά πλήρωσαν σχεδόν τα πάντα οι καταναλωτές το 2025, με τις συναλλαγές μέσω καρτών να αγγίζουν τα 119,5 δισ. ευρώ και τον συνολικό αριθμό τους να εκτοξεύεται στα 2,7 δισεκατομμύρια. Τα στοιχεία της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό χρήμα βρίσκεται στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι κάρτες πληρωμών σε κυκλοφορία έφτασαν τα 22,9 εκατομμύρια στο τέλος του 2025, αυξημένες κατά 12% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Οι χρεωστικές κάρτες ανήλθαν σε 19,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 13%, ενώ οι πιστωτικές κάρτες διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. με μικρότερη άνοδο 4%.

Τη μεγαλύτερη μεταβολή κατέγραψαν οι προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 70%, φτάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια. Η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τη νέα πρακτική καταβολής επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων μέσω ειδικών προπληρωμένων καρτών από φορείς του Δημοσίου όπως η ΔΥΠΑ και ο ΟΠΕΚΑ.

Παράλληλα, εντυπωσιακή ήταν η άνοδος στις άμεσες μεταφορές πίστωσης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 73% μέσα σε έναν χρόνο. Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή των συνηθειών πληρωμών διαδραματίζει η υπηρεσία IRIS.

Στον αριθμό των συναλλαγών οι πληρωμές με κάρτες αυξήθηκαν κατά 10% το 2025. Οι χρεωστικές κάρτες αντιπροσώπευσαν το 93% των συναλλαγών, με 2,5 δισ. κινήσεις, ενώ οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες ανήλθαν σε 195,5 εκατ.

Μέση αξία συναλλαγών

Την ίδια στιγμή, η μέση αξία κάθε συναλλαγής υποχώρησε στα 43 ευρώ από 44 ευρώ το 2024. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη μεγαλύτερης εξοικείωσης των πολιτών με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, καθώς οι κάρτες χρησιμοποιούνται πλέον ακόμη και για μικρές καθημερινές δαπάνες.

Σε ετήσια βάση, η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα μειώθηκε στα 5.204 ευρώ από 5.468 ευρώ το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της πτώσης στις συναλλαγές μέσω χρεωστικών καρτών. Αντίθετα, μικρή αύξηση κατέγραψε η μέση αξία συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει παράλληλα ότι το 2025 οι υποδομές πληρωμών λειτούργησαν με ασφάλεια και αξιοπιστία, ενώ υποχώρησαν και τα περιστατικά απάτης. Οι συναλλαγές απάτης με κάρτες μειώθηκαν κατά 9%, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται σε μία fraudulent συναλλαγή ανά 7,6 χιλιάδες συναλλαγές.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται τόσο στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και την καλύτερη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων όσο και στην εντονότερη ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους ηλεκτρονικής απάτης και τις πρακτικές ασφαλών συναλλαγών.