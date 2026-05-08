Δεν ξέρουμε, αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουμε ήδη μπει στον Μάιο. Αλλά είναι σαν να έχουμε… 151η Δεκεμβρίου! Οι «Χειμωνάκηδες» του τόπου πανηγυρίζουν και οι «Καλοκαιράκηδες» έχουν ξεκινήσει τα βουντού, μπας και μας αφήσει το κρύο και μυρίσει λίγο καλοκαίρι.

Το ΙΛΙΟΝ plus και η Κομπακτ Productions, πάλι, έχουν μια καλύτερη ιδέα για να φέρουν το καλοκαίρι στην Αθήνα νωρίτερα. Μέσα στην καρδιά της άνοιξης. Πώς; Φέρνουν στην πόλη μια ανοιξιάτικη open-air μουσικοχορευτική γιορτή, το ΑΧΟΣ ΦΕΣΤ που από την αρχή μέχρι το τέλος, θα θυμίζει καλοκαίρι. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς: θα θυμίζει πανηγύρι σε κάποιο ελληνικό νησί ή χωριό, με γλέντι, κέφι, χαρά και ατελείωτο χορό.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, λοιπόν, στον εξωτερικό χώρο του ΠΛΥΦΑ, συναντιούνται τέσσερα ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης σκηνής που σχετίζεται -δημιουργικά- με την παραδοσιακή μουσική: Οι Sourloulou Band, τα Kideria, οι Λάσκα και οι Banda Entopica ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μουσική διαδρομή, όπου ο χορός, το γλέντι και οι κοινές μνήμες της ανατολικής Μεσογείου ξαναβρίσκουν τη θέση τους στο παρόν.

Ο ΑΧΟΣ ειναι μια πρόσκληση και ένα κάλεσμα συμμετοχής σε μια φεστιβαλική εμπειρία, όπου όργανα, φωνές και σώματα συναντιούνται σε ένα συλλογικό γλέντι. Προσεγγίζοντας τη μουσική παράδοση μακριά από μισαλλόδοξες, φοβικές ή ιδιοκτησιακές αναγνώσεις, αναδεικνύοντας τον ανοιχτό και ζωντανό χαρακτήρα της. Εκείνον που την καθιστά κοινό πολιτισμικό έδαφος, όπου συναντιούνται και συνομιλούν οι ιστορίες και οι μνήμες των λαών της περιοχής.

Εσύ ξέρεις τι σημαίνει Αχός Ahos;

Για να μην πας… αδιάβαστος, γιατί με κέφι θα πας, δεν το συζητάμε, η λέξη «αχός» αναφέρεται σε έναν συγκεχυμένο, παρατεταμένο ή υπόκωφο ήχο. Μπορεί να περιγράψει τον ήχο της μάχης, του γλεντιού, της θάλασσας ή της θύελλας. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «ἠχέω» ή «ἠχῶ», που σημαίνει «ηχώ».

Το πρώτο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ, αλήθεια, θα το χάσεις;

Τι ώρα να πας και τι να μη χάσεις;

Πότε: Κυριακή 17 Μαΐου

Ώρες:

18.00: Doors Open

19.00: Kideria

20.15: Laska

21.30: Banda Entopica

23.00: Sourloulou Band

Εισιτήρια

Προπώληση: 13€ / more.com

Ταμείο: 16€