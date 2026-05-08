Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους φορολογούμενους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης εκπνέει στις 15 Μαΐου 2026, ενώ στη συνέχεια το όφελος περιορίζεται σταδιακά.

Ειδικότερα, όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους από τις 16 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου θα δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ για δηλώσεις που θα κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλές ταχύτητες, καθώς ήδη έχουν κατατεθεί περισσότερες από 3 εκατομμύρια δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένονται φέτος.

Χωρίς φόρο 7 στις 10 δηλώσεις

Η εικόνα των εκκαθαριστικών αποτυπώνει ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων δεν προκύπτει επιπλέον φορολογική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, το 37,34% των δηλώσεων είναι μηδενικές, ενώ το 35,13% είναι πιστωτικές, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 7 στους 10 φορολογούμενους είτε να μην πληρώνουν πρόσθετο φόρο είτε να δικαιούνται επιστροφή φόρου. Χρεωστικό εκκαθαριστικό προκύπτει για το 27,53% των δηλώσεων.

Για όσους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο, ο μέσος λογαριασμός ανέρχεται πλέον στα 1.281 ευρώ. Από τις χρεωστικές δηλώσεις έχει ήδη βεβαιωθεί φόρος ύψους 1,072 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου που αντιστοιχούν στις πιστωτικές δηλώσεις φθάνουν τα 260,8 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρου

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 765.000 φορολογούμενοι έχουν ήδη δει τις επιστροφές να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τα ποσά των άμεσων επιστροφών να αγγίζουν τα 137,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για πάνω από 301.000 φορολογούμενους πραγματοποιήθηκαν αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 256,3 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ προχωρά πλέον σε συμψηφισμούς και επιστροφές σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι πιο σύνθετες περιπτώσεις εξετάζονται από τις ΔΟΥ και το ΚΕΒΕΙΣ χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Βασική προϋπόθεση για την ταχεία πίστωση των χρημάτων παραμένει η ορθή δήλωση του IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Πληρωμή φόρου

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με την προβλεπόμενη έκπτωση είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι επόμενες έως το τέλος κάθε μήνα.