Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς που πέθανε στο Αργοστόλι προχώρησε σε νέες δηλώσεις, όπου ανέφερε ότι εφαρμόστηκε σχέδιο για να αποπλανηθεί το παιδί του, καθώς δεν ενέδιδε σε ανήθικες προτάσεις.

«Ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου εφαρμόσανε το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το ίδιο χωριό που είναι ένας από τους δύο και θα έρθουν στην Κεφαλονιά να γνωριστούμε. Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν, δέχτηκε», είπε ο πατέρας της κοπέλας στο Mega.

«Ένα μπουμπούκι είχατε μπροστά σας το οποίο από ότι ξέρω ψαχνόσαστε πώς να συνάψετε σχέση. Γιατί μου το σκότωσαν το παιδί; Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος. Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Μία ώρα και 17 λεπτά πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή

Πολύτιμος χρόνος φαίνεται ότι χάθηκε στην υπόθεση της 19χρονης στο Αργοστόλι, με τη Μυρτώ να δίνει μάχη για μία ώρα και 17 λεπτά να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του νοσοκομείου προς τον ιατροδικαστή, η κοπέλα ξεψύχησε στις 05:48 το πρωί.

Το ενημερωτικό του νοσοκομείου προς τον ιατροδικαστή, που αναγράφει την ώρα θανάτου:

Ένας από τους διασώστες του ΕΚΑΒ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Στις 04:31 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε στο κέντρο του Αργοστολίου για μια κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. 4:35 αφιχθήκαμε στο σημείο. Εκεί βρήκαμε μια κοπέλα ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο.

Μαζί της βρίσκονταν και δύο ακόμη άτομα, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι την κοπέλα την είχαν βρει προ ολίγου στο οδόστρωμα και πως δεν την γνώριζαν. Η κοπέλα ανέπνεε αργά και με δυσκολία. Είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό. Ναι, τον έναν τον γνωρίζω φυσιογνωμικά. Είναι ο… (26χρονος)».

Αύριο η κηδεία

Το μεσημέρι της Παρασκευής του Πάσχα, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 19χρονη Μυρτώ.

Η μητέρα της σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε: «Την είχα εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Ποτέ δεν μας είχε μυστικά. Είπε “μαμά θα βγω με τον…”. Της είπα να βγεις κορίτσι μου».

Επίσης, και ο πατέρας της κοπέλας προχώρησε σε συγκινητικές δηλώσεις, αναφέροντας ότι η κόρη του ζητούσε να την συνοδεύσει ντυμένη νύφη στην εκκλησία, κάτι που θα κάνει, αλλά επειδή πέθανε.

«Μου λέει “μπαμπά θέλω να με πας εσύ νυφούλα στην εκκλησία, μη μου πάθεις τίποτα”. Αύριο θα την πάω στην εκκλησία, νυφούλα στον Χάρο», είπε ο πατέρας της 19χρονης.