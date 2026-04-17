Με σκυμμένα τα κεφάλια τους οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα Κεφαλονιάς οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Οι τρεις συλληφθέντες συνοδεύονταν από τους δικηγόρους τους.

Ο δικηγόρος του 22χρονου, Νίκος Αλετράς σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως «χρονικά εμφανίζεται τρεις ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα».

«Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, από πλευράς της οικογένειας του δικού μου εντολέα για την απώλεια της ζωής της 19χρονης. Είναι συγκλονιστική η υπόθεση αυτή. Θέλω να σας πω ότι για τον άνθρωπο, τον οποίο εκπροσωπώ, δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό. Χρονικά εμφανίζεται 3 ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα. Ο εντολέας μου εμφανίζεται στις 03:30 και διαμένει σε άλλο δωμάτιο με άλλο πρόσωπο που θα δηλωθεί κανονικά στο πλαίσιο της διεξαχθείσας ανακρίσεως ώστε να φανεί ότι δεν έχει καμία σχέση. Του ζητάνε βοήθεια στις 04:20 γεγονός της κρίσης που παθαίνει και χάνει τις αισθήσεις της η κοπέλα. Του χτυπούν την πόρτα και του ζητούν βοήθεια. Αυτή είναι ουσιαστικά η δική του εμπλοκή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε φωτογράφηση και εξονυχιστική εξερεύνηση του σημείου όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ενώ ελήφθη και βιολογικό υλικό για εργαστηριακή ανάλυση.

Τι λέει ο υπουργός Υγείας για τους γιατρούς στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινές του δηλώσεις στον ΣΚΑΪ, διέψευσε τις κατηγορίες κατά των γιατρών στην Κεφαλονιά. «Οι γιατροί ήταν στη θέση τους, έγινε άμεση προσπάθεια ανάνηψης, τηρήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο και όλο το ιατρικό προσωπικό έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε να προσφέρει η ιατρική γνώση», σημείωσε.

«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ», δήλωσε. «Ανήκει σε όλους τους Έλληνες, όχι στον Άδωνι και τον Μητσοτάκη». «Κάτω τα χέρια από το ΕΣΥ», τόνισε.

«Σήμερα καταθέτω μήνυση σε ένα λογαριασμό στο TikTok, ο οποίος έβριζε εμένα και τους γιατρούς κατηγορώντας μας ότι σχεδόν σκοτώσαμε το κορίτσι».

Τα κλάματα της μητέρας της Μυρτώς

Την ίδια ώρα, σε κλάματα ξέσπασε η μητέρα της 19χρονης, η οποία έκανε μία δήλωση στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

«Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου. Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατήρι… Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδία μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε…», είπε.