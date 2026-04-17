Εξοργισμένος εμφανίστηκε ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, αλλά και για όσα σχολιάζονται για την υπόθεση.

«Αναπάντητα ερωτήματα δεν θα μείνουν» στην υπόθεση, διευκρίνισε αρχικά και συνέχισε: «Τα στοιχεία που έχουν οι διωκτικές αρχές -και μιλάμε για τις καταθέσεις των τριών, που ενδεχομένως θα ξανακαταθέσουν, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που δίνει πάρα πολλά στοιχεία, οι καταθέσεις κάποιων άλλων μαρτύρων- θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην υπόθεση».

Ο ίδιος εξέφρασε τον θυμό του για τη συγκεκριμένη υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μία υπόθεση ξεκάθαρη που με κάνει να θυμώνω, όπως τον κάθε μέσο Έλληνα, από την αναλγησία αυτών των πρωταθλητών, θα έλεγα, της αναλγησίας, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους μία κοπέλα που βρισκόταν σε κίνδυνο και το πρώτο πράγμα που τους ενδιέφερε ήταν να καλύψουν τα νώτα τους, να μην ενοχοποιηθούν για τα ναρκωτικά. Αυτό που έκαναν να τη μεταφέρουν για να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ ήταν το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν».

«Κι εγώ μεγάλωσα σε μία εποχή που όταν συνόδευα μία κοπέλα, την πήγαινα στο σπίτι και περίμενα να μπει μέσα στο σπίτι και μετά έφευγα. Αυτή η αναλγησία της σημερινής… όχι ολόκληρης για να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνης. Προσαρμόζουν την ηθική τους όπως τους βολεύει. Είμαι πραγματικά πολύ θυμωμένος. όπως θυμωμένος αισθάνομαι και για όλα αυτά τα αισχρά σχόλια για μία νέα, 19χρονη κοπέλα που θα μπορούσε να είναι η κόρη τους, η ανιψιά τους, η εγγονή τους. Βάζουν σε πρώτο πλάνο το ότι ήταν μία ωραία κοπέλα και ντυνόταν όπως ντυνόταν αντί να βάλουν στο πλάνο ότι έφυγε ένα 19χρονο κορίτσι. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί, είναι υπάνθρωποι», είπε ακόμη ο κ. Τσούκαλης.