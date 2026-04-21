Η επίσημη υποδοχή στο Δημαρχείο Αθηνών είχε όλη την αίγλη που αρμόζει σε έναν αρχηγό κράτους, όμως το παρασκήνιο της συνάντησης ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ έκρυβε μια πιο αυθεντική, ελληνική φιλοξενία. Μετά το πέρας των τυπικών διαδικασιών και της παρασημοφόρησης, οι δύο άνδρες άφησαν για λίγο το πρωτόκολλο στην άκρη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο Δήμαρχος Αθηναίων κέρασε τον υψηλό προσκεκλημένο τσίπουρο, ενώ κατά την αναχώρησή του, του προσέφερε ως δώρο ένα μπουκάλι από το ίδιο παραδοσιακό απόσταγμα. Η οικειότητα μεταξύ τους επισφραγίστηκε με μια ιδιαίτερη βόλτα, καθώς ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο να ξεναγείται από τον Χάρη Δούκα στην ταράτσα του δημαρχιακού μεγάρου, απολαμβάνοντας τη θέα της πρωτεύουσας από ψηλά.

Η αναγνώριση ενός «πράσινου» ηγεμόνα

Η αφορμή για την επίσκεψη την Τρίτη 21 Απριλίου ήταν η απονομή του Μεταλλίου του Δήμου Αθηναίων στον μονάρχη. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλει ο Αλβέρτος του Μονακό για τη βιωσιμότητα και τη διεθνή συνεργασία απέναντι στην κλιματική κρίση.

Ο Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε εκτενώς στη δράση του ιδρύματος Prince Albert II of Monaco Foundation, σημειώνοντας:

«Με ιδιαίτερη τιμή, η Αθήνα υποδέχθηκε την Α.Γ.Υ. τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, έναν από τους πιο συνεπείς και δραστήριους υπερασπιστές του περιβάλλοντος διεθνώς. Μέσα από το Prince Albert II of Monaco Foundation και πρωτοβουλίες, όπως το Monaco Explorations, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στους δεσμούς του πρίγκιπα με την ελληνική φύση, όπως οι επισκέψεις του στην Αλόννησο για την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συμπλήρωσε πως «Το έργο και το παράδειγμά του επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργασίας των θεσμών και των πόλεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μέσα από κοινές δράσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Το μήνυμα του Αλβέρτου για την κληρονομιά της Αθήνας

Παίρνοντας τον λόγο, ο πρίγκιπας Αλβέρτος θέλησε να τονίσει τη διαχρονική αξία της ελληνικής σκέψης στην αντιμετώπιση σύγχρονων παγκόσμιων προβλημάτων.

«Για να σώσουμε τον κοινό μας πλανήτη, κανείς μας δεν μπορεί να δράσει μόνος του, πόσο μάλλον εναντίον των άλλων. Γι’ αυτό οι αρχές που επινόησε και διέδωσε η Αθήνα για 2.500 χρόνια είναι πολύτιμες. Οφείλουμε να αντλήσουμε από αυτές την πίστη στη λογική και την επιστήμη, την προσήλωση στον διάλογο και τον σεβασμό προς τον νόμο», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε τη σχέση των δύο πλευρών λέγοντας: «Αυτά είναι τα μηνύματα που το Πριγκιπάτο του Μονακό προάγει από κοινού μαζί σας, ως μια πόλη-κράτος που θαυμάζει την κληρονομιά της Αθήνας και παραμένει πιστή στις αρχές της. Γι’ αυτό και η τιμή που μου αποδίδετε σήμερα έχει για εμένα ιδιαίτερη σημασία. Επιθυμώ, συνεπώς, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και θερμά».

Στιγμιότυπο από την ανταλλαγή δώρων στο γραφείο του Δημάρχου: Ο πρίγκιπας Αλβέρτος προσφέρει στον Χάρη Δούκα εκλεκτά εδέσματα “Artisans Princiers”. Λίγο αργότερα, το πρωτόκολλο θα έδινε τη θέση του σε μια πιο χαλαρή συζήτηση με… τσίπουρο και μια ιδιωτική ξενάγηση στην ταράτσα του κτιρίου

Ποιοι έδωσαν το παρών στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Στο γραφείο του Δημάρχου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών. Από την πλευρά του Μονακό συμμετείχαν ο Olivier Wenden, η Υπουργός Εξωτερικών Isabelle Berro-Amadei, η Julie Donati Allegra και ο Επίτιμος Πρόξενος στην Ελλάδα, Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος.

Τον Δήμο Αθηναίων εκπροσώπησαν στελέχη της δημοτικής αρχής, ανάμεσά τους ο Γεώργιος Γιάνναρος, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη, ο Παναγιώτης Κόντης, η Ρωξάνη Μπέη, η Μάρω Μπαντέκα και η Ανδριάνα Μαγγανιά. Η συνάντηση έκλεισε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, πριν οι δύο άνδρες οδηγηθούν στην ταράτσα για την αποκλειστική ξενάγηση που έκλεψε τις εντυπώσεις.