Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού στις αρχές του 2026. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άλμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χώρας μας ως προορισμού για όλες τις εποχές του χρόνου. Συγκεκριμένα, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, τα έσοδα από τον τουρισμό παρουσίασαν άνοδο 70,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.



Το συνολικό ποσό που εισέρρευσε στα ταμεία διαμορφώθηκε στο 1,006 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το ψυχολογικό και οικονομικό όριο του ενός δισεκατομμυρίου από πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά.

Από πού προήλθαν τα έσοδα;



Η σημαντική αυτή αύξηση τροφοδοτήθηκε τόσο από τους Ευρωπαίους όσο και από επισκέπτες εκτός ΕΕ. Αναλυτικότερα:

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27): Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 74,3%, φτάνοντας τα 477,5 εκατ. ευρώ.

Χώρες Ευρώ : Οι τουρίστες από τη ζώνη του ευρώ άφησαν στη χώρα 407,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 68,6%.

Εκτός Ευρώ (ΕΕ-27): Σημαντική άνοδος καταγράφηκε και από τις χώρες της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, με τις εισπράξεις να φτάνουν τα 69,5 εκατ. ευρώ.

Υπόλοιπος κόσμος: Οι επισκέπτες από χώρες εκτός ΕΕ (λοιπές χώρες) συνεισέφεραν 516,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 70,0%.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας παραμένει εξαιρετικά ελκυστικό, με τις επιδόσεις του πρώτου διμήνου να δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για το υπόλοιπο της τουριστικής σεζόν του 2026.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 66,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 76,8% και διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 41,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 55,6 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 173,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 92,5 εκατ. ευρώ.



Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,5% και διαμορφώθηκε σε 2,12 εκατ. . ταξιδιώτες, έναντι 1,5 εκατ . ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 19,0%, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 83,9%.



Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1,1 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 49,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 28,6% και διαμορφώθηκε 1,023 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 37,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 129,5%.



Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 174,4 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία που αυξήθηκε κατά 41,5% και διαμορφώθηκε σε 54,8 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 3,6% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 83,7 χιλ. ταξιδιώτες.



Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 56,7% και διαμορφώθηκε σε 164,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 9,8% σε 98,1 χιλ. ταξιδιώτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.